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Gündem Asuman Şen göreve başladı
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Asuman Şen göreve başladı

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Asuman Şen göreve başladı

Menderes Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Asuman Şen göreve başladı. Devir teslimin ardından Şen ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasına astı.

Menderes Belediye Başkan Vekilliğine seçilen AK Partili Asuman Şen, görevi devralarak çalışmalarına başladı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, belediyede düzenlenen devir teslim töreninde Şen, birinci başkan vekili olarak görev yapan Şirzat Peker'den başkanlık görevini aldı.

Devir teslimin ardından Şen ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasına astı.

 

Şen, görevin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bir süreç geçirdik. Rabbim böyle nasip etti. İnşallah hayırlı olur, hayırlar getirir. Hep birlikte yaşar, hep birlikte çalışırız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise Menderes'in yeni tartışma ve polemiklerden ziyade hizmet beklediğini belirterek, "Önümüzde çözülmeyi bekleyen meseleler var. Yapılmayı bekleyen yollar, dokunulmayı bekleyen mahalleler, destek bekleyen üreticiler, esnaflar, geleceğe dair hayalleri olan gençlerimiz ve çocuklarımız var. Bizim işimiz bunlarla olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Törene MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve vatandaşlar katıldı.

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