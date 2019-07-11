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ASÜ’lü milli okçu Almanya’da altın madalya kazandı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli okçu Evren Çağıran, Almanya’da düzenlenen “Okçuluk Dünya Kupası 4.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:10
ASÜ’lü milli okçu Almanya’da altın madalya kazandı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli okçu Evren Çağıran, Almanya’da düzenlenen “Okçuluk Dünya Kupası 4. Ayak Yarışması” Makaralı Yay Kategorisinde altın madalya kazandı.


Dünya Kupası müsabakalarının final bölümünde Mike Schloesser ile 145-145 berabere kalan Evren Çağıran, heyecanın üst düzeye çıktığı eşitlik atışında rakibini geçmeyi başardı ve altın madalyanın sahibi oldu. Çeşitli organizasyonlarda elde ettiği dereceler ve kazandığı son altın madalyanın ardından, okçulukta dünyanın en iyi 4 sporcusundan birisi olarak gösterilen Evren Çağıran, başarısını tüm Türkiye’ye armağan ettiğini söyledi.


ASÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Milli Takım Antrenörü Kürşat Aktepe, gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda, sporcularının önemli başarılara imza attığını ve Türkiye’yi gururlandırdığını söyledi. Gerekli imkanların sağlanması durumunda sporcuların neler başarabileceğinin en net göstergesinin Evren Çağıran olduğuna dikkat çeken Kürşat Aktepe, “Sporcumuzla 4 yıldır çalışıyoruz. Yoğun bir fiziki antrenman sürecimiz var. Bu süreci, kendi geliştirdiğimiz zihinsel bir takım antrenman programlarıyla destekliyoruz. ASÜ Okçuluk Uygulama ve Araştırma Merkezinde geliştirdiğimiz “Zihinsel Antrenman Yöntemi” ile Üniversitemiz, bu alanda dünyanın en iyi 3 üniversitesi arasında kabul edilmektedir. Sporcularımız, uyguladığımız bu özel yöntemle birlikte, Universide Olimpiyat Oyunları dahil, dünya klasmanında ve ulusal ölçekte sayısız rekor ve derece elde etmiştir. Biz, üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, bu önemli organizasyonda altın madalya kazanan Evren Çağıran’ı ve Antrenör Kürşat Aktepe’yi tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:10
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