Astsubaylık KPSS taban puanı kaç?

Astsubaylık için KPSS P93 ile başvuru yapılıyor. Adayların ise en az 60 veya 65 puan almaları gerekiyor. Bununla birlikte her birim için ayrı ayrı kontenjan açılıyor. Başvurular arasında en yüksek puandan en düşüğe doğru sıralama yapılacak mülakat için gerekli sayı sağlanıyor. İşte geçtiğimiz yılın taban puanları...