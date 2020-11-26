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Gündem Astsubaylık KPSS taban puanı kaç?
Gündem

Astsubaylık KPSS taban puanı kaç?

Astsubay puanları 2020. ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuçlarını açıklamasından sonra, Astsubaylık başvurusunda bulunacak adaylar Astsubaylık KPSS taban puanı kaç? Kaç KPSS ön lisans puan ile astsubay olunur? 2020 ASEM puanları nedir? soruları sorulmakta.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:12:00 -
Astsubaylık KPSS taban puanı kaç?

Astsubaylık için KPSS P93 ile başvuru yapılıyor. Adayların ise en az 60 veya 65 puan almaları gerekiyor. Bununla birlikte her birim için ayrı ayrı kontenjan açılıyor. Başvurular arasında en yüksek puandan en düşüğe doğru sıralama yapılacak mülakat için gerekli sayı sağlanıyor. İşte geçtiğimiz yılın taban puanları...

 

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