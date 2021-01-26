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Ekonomi Astsubay ek ödeme ne kadar? Sağlık hizmeti astsubaylara ek ödeme verilecek mi?
Ekonomi

Astsubay ek ödeme ne kadar? Sağlık hizmeti astsubaylara ek ödeme verilecek mi?

Devlet memurluğuna geçen uzman erbaşların ek gösterge konusundaki mağduriyetlerine de son veriliyor. Sonradan devlet memurluğuna geçenler, uzman erbaşlara sağlanan aylık artışı, ek gösterge, eğitim ve öğretim veya sicil yoluyla derece ve kademe intibakından istifade edebilecek. Peki astsubay ek ödeme ne kadar? Sağlık hizmeti astsubaylara ek ödeme verilecek mi? Sağlıkçı yedek subaylar Sağlık Bakanlığına mı alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-26 17:18:00 - 2021-01-26 17:19:09
Astsubay ek ödeme ne kadar? Sağlık hizmeti astsubaylara ek ödeme verilecek mi?

Sağlık astsubaylarına sağlık hizmeti tazminatı olarak 2020’nin ikinci yarısında 733.69 TL ödeniyor. 375 Sayılı KHK uyarınca astsubaylara yapılan ek ödeme ise 983,14 TL ile 997,82 TL arasında değişiyor. Sağlık hizmeti astsubayları, diğer astsubaylara yapılan ek ödemeden yararlanamıyorlar. Ek fayda sağlamak yerine sağlık astsubaylarını cezalandırıcı nitelikteki bu mağduriyeti giderilecek, diğer astsubaylara ödenen ek ödemeden yararlanacaklar.

Sağlıkçı yedek subaylar Sağlık Bakanlığına mı alınacak?

Hekim, eczacı, sağlık idarecisi, fizyoterapist gibi sağlık sınıfı yedek subaylar Sağlık Bakanlığınca talep edilmesi halinde bakanlığa veya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilen kurumlar ile şehit aileleri, gaziler, TSK personeli ve aileleri ile sınır ötesi veya terörle mücadele esnasında yaralananlara hizmet veren sağlık kuruluşlarında görevlendirilebilecekler.

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