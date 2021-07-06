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Gündem Astsubay çift askeri üniformayla nikah masasına oturdu
Gündem

Astsubay çift askeri üniformayla nikah masasına oturdu

Osmaniye'de görev yapan astsubay çift, askeri üniformayla nikah masasına oturdu. Törene, çiftin yakınlarının yanı sıra Düziçi İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özkan Çakmakcı ve mesai arkadaşları da katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 15:55:00 -
Astsubay çift askeri üniformayla nikah masasına oturdu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, jandarma astsubay olarak görev yapan Şüheda Kantekin ve Mehmet Yiğit çifti, nikahlarında gelinlik ve damatlık yerine üniformalarını giydi.

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner tarafından belediye nikah salonunda kıyılan nikahta, çiftin şahitliğini İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul ve eşi Aytül Tombul yaptı.

Törene, çiftin yakınlarının yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özkan Çakmakcı ve mesai arkadaşları da katıldı.

Zafer Tombul, çifti tebrik ederek, "Jandarma teşkilatında görev yapan çiftimizin nikah şahidi olarak burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Mehmet Yiğit de mutluluklarını yakınlarıyla paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.

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