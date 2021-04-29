Astronotların dışkılarını incelediler! 'Kayıp halka' ortaya çıktı

Mars500 deneyi çerçevesinde Rusya, Avrupa ve Çin'den mürettebat üyeleri, Haziran 2010 ve Kasım 2011 arasında tamamıyla dışa kapalı bir yaşam alanına yerleştirildi. Bu çalışmadan elde edilen verileri yeniden gözden geçiren araştırmacılar, gelecek seyahatlere yardımcı olabilecek yeni bilgiler keşfetti.

6 katılımcının hepsinin vücut kütlesi, kas gücü ve bağırsak florasında büyük değişiklikler gösterdiği deneyin amacı, insan vücudu üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etkilerin test edilmesiydi.

Semptomlardan biri, uzay uçuşu sonrasında genellikle görülen, glikoz metabolizmasının büyük bir bozulmaya uğraması oldu. Ekmek, meyve, sebze ve süt ürünlerinde bulunan karbonhidratların alt kategorisi olan glikoz, vücudun tercih edilen yakıt kaynaklarından biri.

Araştırmacılar, genellikle nişastayı parçalayan, bağırsak iltihabını önleyen ve besinleri emen yararlı bağırsak bakterilerinde kayıp yaşandığını keşfetti. Ayrıca, insanlarda yakın zamanda bulunan ve etkileri henüz tam olarak anlaşılmayan bir bağırsak bakterisi türünün artış gösterdiği keşfedildi.

Independent'in haberine göre; McGill Üniversitesi ile Montreal Üniversitesi Bitki Biyolojisi Araştırma Merkezi'nden araştırmacı ve çalışmanın başyazarı Nicholas Brereton, "Bağırsak florası değişikliğiyle mürettebat metabolizmasının bozulması arasında nedensel bir ilişki olduğunu varsaymamaya dikkat etmeliyiz" diye konuştu. Bu belirli bağırsak bakterilerindeki önemli azalma semptomlarla anlam kazanırken, önemli flora değişiklerinin tespiti de astronot sağlığını korumaya yönelik önemli bir adım teşkil ediyor.

Mürettebat arasında paylaşılan 200'ün üzerindeki bağırsak bakterisi türü, bilim insanlarının değişiklikleri daha önce mümkün olmayan biçimde gözlemlemesine olanak tanıdı.

"Kayıp halkayı" oluşturuyor

Bahse konu değişikliklerin keşfi, bu semptomlarla bilim insanlarının uzun süreli uzay uçuşlarında astronotların nasıl çalıştığı ve hayatta kaldığına yönelik kavrayışı arasındaki "kayıp halkayı" oluşturuyor.

"Mars500 deneyinin yeniden analizi, uzun süreli kapanmaya maruz kalan astronotlardaki yaygın bağırsak florası değişikliklerini ortaya koyuyor" başlıklı çalışma, Computational and Structural Biotechnology adlı bilimsel dergide yayımlandı.

NASA, Mars'a insanlı görevlerin gelecek 20 sene içinde mümkün olabileceğine inanıyor. Diğer yandan, Mars'ın yörüngesinin insanlar için en elverişli olduğu dönemde yapılacağı varsayılan bir yolculukta, Dünya ile Kızıl Gezegen arasındaki 55 milyon kilometrelik mesafe bugün için 9 ayda kat edilebiliyor.

Dahası, insan dışkı maddesi, uzay uçuşu çalışmalarında önemli bir kaynak olmayı sürdürüyor. NASA, şimdilerde 2024'te gerçekleşecek Artemis ay görevi öncesinde astronotlar için daha iyi bir tuvalet tasarlıyor.