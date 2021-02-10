Astoronot kelimesinin yerine Türkçe ne kullanılsın? Türk uzay yolcusunun yerli ismi ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isim önerisi sosyal medyada büyük karşılık buldu. Astoronot kelimesinin Türkçe karşılığı için sosyal medyada kimi "Akıncı" kimi "uzay adam" isimlerini önerdi. Çok sayıda yorum arasından en çok tavsiye edilen isimler Türkonot, Göktürk ve Gökmen, Çılgın Türk oldu.

Türk uzay yolcusunun yerli ismine Bahçeli’den öneri

Türkiye'nin uzay çalışmalarını yapmak üzere seçilecek kişiye isim önerisi veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Cacabey' önerisinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri astronot, Rusya kozmonot, Çin taykonot diyor.