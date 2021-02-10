Astoronot kelimesinin yerine Türkçe ne kullanılsın? Türk uzay yolcusunun yerli ismi ne olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, AK Parti ve MHP’nin birlikteliğindeki Cumhur İttifakı Türk insanlarının hayallerini tek tek gerçekleştirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023’te bir Türk insanının uzaya yolculuk yapacağının müjdesini verdiği konuşmada bir de astronot veya kozmonot isimlerine Türkçe bir isim verileceğini söyledi ve bu konuda 83 milyonu özgün bir isim bulmaya çağırdı. Erdoğan’ın bu çağrısına sosyal medyadan büyük destek geldi. Peki astoronot kelimesinin yerine Türkçe ne kullanılcak? Türk uzay yolcusunun yerli ismi ne olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isim önerisi sosyal medyada büyük karşılık buldu. Astoronot kelimesinin Türkçe karşılığı için sosyal medyada kimi "Akıncı" kimi "uzay adam" isimlerini önerdi. Çok sayıda yorum arasından en çok tavsiye edilen isimler Türkonot, Göktürk ve Gökmen, Çılgın Türk oldu.
Türk uzay yolcusunun yerli ismine Bahçeli’den öneri
Türkiye'nin uzay çalışmalarını yapmak üzere seçilecek kişiye isim önerisi veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Cacabey' önerisinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri astronot, Rusya kozmonot, Çin taykonot diyor.