Astor Enerji'nin 2023 yılı ihracat hedefi 200 milyon dolar

Astor Enerji A.Ş., Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Birleşik Krallık, Orta Asya ve Kafkas bölgeleri dahil olmak üzere 90’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Şirket ihracatının yüzde 46’sını Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyor. Yurt içi müşteri tabanını koruyan ve genişleten Astor Enerji’ nin toplam satışlardaki payı yüzde 34’ler seviyesine yükseldi.

"İhracatımız yüzde 43 arttı"

Astor Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Geçgel, ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik stratejilerin yürütüldüğüne dikkat çekerek; “Astor Enerji, ABD doları bazında 2022 yılında 97.4 milyon USD olan ihracatını 2023 yılı Eylül ayı itibariyle yüzde 43’lük artışla 138 milyon USD’ ye ulaştırdı. Astor olarak, 2023 yılı ihracatımızın 200 milyon doların üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Ülke ihracatımızın gelişimine katkı sağlamak ve ihracat hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülke ekonomimizin büyümesinde önümüzdeki en önemli fırsatı ihracat olarak görüyoruz. İhracat oranlarımızı artırırken öte yandan da yeni ihracat stratejileri belirleyip hedeflediğimiz büyüklüklere ulaşmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Geçgel, önümüzdeki dönemde de emin adımlar ile ilerlemeye ve satış hacimlerini istikrarlı şekilde büyütmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.