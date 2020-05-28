Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası koronavirüsten yaşamını yitirdi
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith'in babası Ron Smith, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Aston Villa Kulübü, Villa Park'ta uzun süre stat görevlisi olarak çalışan 79 yaşındaki Ron Smith'in Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Altı yıldır demans hastalığı yüzünden bakımevinde kalan Ron Smith'in dört hafta önce Kovid-19'a yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.