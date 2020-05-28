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Spor

Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası koronavirüsten yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-28 10:13:16 -
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası koronavirüsten yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith'in babası Ron Smith, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Aston Villa Kulübü, Villa Park'ta uzun süre stat görevlisi olarak çalışan 79 yaşındaki Ron Smith'in Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Altı yıldır demans hastalığı yüzünden bakımevinde kalan Ron Smith'in dört hafta önce Kovid-19'a yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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