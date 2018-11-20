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Aston Villa'nın kabusu! "İstanbul'u unutamıyoruz"

Aston Villa'nın ve İngiltere futbolunun önemli teknik direktörlerinden 86 yaşındaki Saunders, kariyerindeki günleri ve 1977'deki Fenerbahçe karşılaşmaları hakkında konuştu.

20 Kasım 2018 Salı 10:10
Aston Villa'nın kabusu! "İstanbul'u unutamıyoruz"


Saunders ve yardımcılarının hatıralarına Aston Villa Euros & Villians Kitabı'nda yer verildi. Takımın tarihinin anlatıldığı kitapta F.Bahçe karşılaşmasında oynayan oyuncular da yine İstanbul'daki atmosferin şiddetinden bahsetti. 
 
Futbolculardan Alex Cropley, "Gördüğüm en ağır şeydi. Cowans göğsünde top kontrol etti, hırıltı oldu. Hocamız ruhumuzu iyileştirmeye çalıştı ama garip bir yerdi. Teraslarda ateş yanıyordu. 
 
Bizi içeriye çok zor götürdüler" dedi. Hoca Saunders de, "Şu anda oynadıkları sahanın yarısı kadar doluluk vardı Hava zaten çok kötüydü sahada ruh halimiz iyice bozuldu" diye konuşurken kaptan Leighton Phillips de, "Her yer kuşatılmış gibiydi. Çok sert bir gün olmuştu" ifadelerini kullandı. (Akşam)
 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 10:10
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