Aston Villa’da sakatlık kabusu: Fenerbahçe maçı öncesi Emery’den flaş açıklamalar!

UEFA Avrupa Ligi’nde Perşembe günü Fenerbahçe’ye konuk olacak Aston Villa’da sakatlık listesi kabarıyor. Everton mağlubiyetinin ardından kaptan John McGinn’in de sakatlar kervanına katılmasıyla sarsılan İngiliz ekibinde Unai Emery, eksiklere rağmen Kadıköy’e iddialı bir mesaj gönderdi.

Avrupa futbolunun zorlu randevularından biri olan Fenerbahçe - Aston Villa maçı öncesi, İngiliz ekibinden kritik haberler gelmeye devam ediyor. Hafta sonu Everton’a 1-0 mağlup olan Villa, sadece 3 puanı değil kaptanı John McGinn’i de kaybetti. Maçın henüz 18. dakikasında sakatlanarak oyunu terk eden McGinn’in yanı sıra, Boubacar Kamara ve Amadou Onana’nın uzun süreli eksikliği orta saha kurgusunu altüst etti.  

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, diz sakatlığı olan Boubacar Kamara ve hamstring problemi nedeniyle Amadou Onana'nın durumlarıyla ilgili de açıklama yaptı.

McGinn'in sakatlığının transfer piyasasındaki odaklarını değiştirip değiştirmeyeceği sorulan Emery, "Onana ve Ross Barkley bir veya iki hafta içinde geri dönecek. İhtiyacımız olan performansı elde etmek için yeterli oyuncumuz var. Elbette transferde aramızdan ayrılan bazı oyuncuların yerini doldurmalıyız. Bazı oyuncuların sakatlanması iyi bir şey değil ama bu futbol ve bunu kabul etmeliyiz. Bu, başka bir oyuncunun oynaması için bir fırsat." cevabını verdi.

Villa, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak ve ardından zorlu Newcastle United deplasmanına gidecek.

