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Spor Aston Villa, Olympique Lyon'dan Bertrand Traore'yi transfer etti
Spor

Aston Villa, Olympique Lyon'dan Bertrand Traore'yi transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-09-19 12:29:28 -
Aston Villa, Olympique Lyon'dan Bertrand Traore'yi transfer etti

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Fransa'nın Olympique Lyon takımından Bertrand Traore'yi renklerine bağladı.

Aston Villa Kulübü, 25 yaşındaki Burkina Fasolu hücum oyuncusu Traore'nin transfer edildiğini duyurdu.

Olympique Lyon Kulübü ise transferin bonuslarla birlikte 20,6 milyon avroya tamamlandığını açıkladı.

Kariyerine İngiltere'nin Chelsea takımında başlayan Traore, Hollanda'nın Vitesse ve Ajax ekiplerine kiralanmış, 2017'de ise Olympique Lyon'a transfer olmuştu.

Forvet ve kanatlarda görev yapabilen Traore, Olympique Lyon formasıyla 3 sezonda çıktığı 126 maçta 33 gol atmıştı.

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