Astımlı, aman grip olmaktan sakınsın

Astım nasıl bir hastalıktır? Neden olur?

Astım, dış ortamda bulunan çeşitli alerji yapan maddeler, sigara dumanı, duygusal etkiler, egzersizler, soğuk almalarda havayollarımızın yani bronşların daralması ile kendisini gösteren ve ataklar halinde seyreden kronik bir akciğer hastalığıdır.

Nasıl belli eder kendini?

Nefes darlığı, göğüste sıkışıklık hissi, hışıltılı solunum, öksürük, zor çıkarılan çok koyu, sert ve yapışkan balgam gibi yakınmalar olur. Hastaların birçoğunda astımla birlikte nezle, sinüzit, göz alerjisi, egzama gibi hastalıklar da olur. Çok defa gecenin ilerleyen saatlerinde ve sabaha karşı ortaya çıkar. Alerjen, soğuk hava, kirli hava, sigara dumanı karşılaşmalar tetikler.

Sürekliliği var mıdır?



Tedavi görmemiş ya da düzensiz tedavi görmüş hastalarda evet.. Zengin ülke hastalığı deniliyor.. Yok canım. Her ülkede değişik oranlarda görülebilen bir hastalıktır astım.

Genetik midir?

Evet.. Hava kirliliği, astım hastalarını en çok rahatsız eden faktörlerden biridir, hastalar dış ortam kirliliğinin çok olduğu zamanlarda dışarı çıkmamalı gerekli ise maske kullanmalıdır. Ev içi hava kirliliği, dış ortam kirliliği kadar önemlidir. Ev havasında bulunan tahriş edici maddeler astımlı hastaları normal kişilerden daha fazla rahatsız eder ve hastalık belirtilerini başlatır ya da arttırabilir. Bunlar sigara, gaz ocağı ve gazlı ısıtıcılar, odun sobası ve şöminedir. Evlerde temizlik malzemesi olarak kullanılan deterjanlar, çamaşır suyu, kozmetik malzemelerden parfüm ve deodorant gibi ürünler; gerek alerji, gerekse tahriş mekanizmaları ile solunum yollarını uyarabilir. Astımlı hastalar hastalıklarını uyaran ya da arttıran bu uyaranlardan uzak durmalıdırlar. Stres ve duygusal bozukluklar astım tedavisini zorlaştırır, krizlere yol açabilir. Huzursuzluk ve sinirlenme ile astım atakları ortaya çıkabilir. Ev tozu akarları yani maytlar astımı tetikleyenlerin başında gelir. Bu durumun bebeklik döneminde evde yoğun olarak ev tozu akarlarına maruz kalmanın sonucu olduğu anlaşılmıştır.

Sigara demiştiniz..

Evet.. Sigara dumanına maruz kalma son derece önemlidir. Örneğin gebelik döneminde sigara içen annelerin, çocuklarında astım ve diğer solunum sistemi hastalıklarının daha sık görüldüğü saptanmıştır.

Nasıl tedavi olunur?

Astım; hastalık çok ilerleyip geri dönüşümsüz safhaya girmediği sürece kolaylıkla kontrol altına alınıp tedavi edilebilen bir hastalıktır. Düzenli tedavi gören hastaların büyük çoğunluğunda, astım hayatı olumsuz yönde etkilemez. Ancak eksik ya da düzensiz tedavi veya bilinçsiz ilaç kullanımı, hastalığın giderek ilerlemesine sebep olur.

Astımlı anne adayı ne yapmalı?

Aman olur olmaz ilacı kafanıza göre kullanmaya kalkışmayın.

Astımlı bir hamilenin tedavisi hamile olmayanlardan çok farklı değildir. Aynı tür ilaçlar kullanılır. Astım tedavisinde kullanılan ilaçların gebelik ve bebek üzerinde zararlı etkileri gösterilmemiştir ve güvenli olarak kabul edilirler.

Asıl korkulması gereken kontrol edilemeyen astımın sebep olduğu bebekteki zararlı etkilerdir.

Astım tedavisinde maksat en iyi solunum fonksiyonuna ulaşarak ataksız bir dönem sağlamaktır.

Hedef mümkün olan en az sayıdaki ilacın kullanılması, en uygun solunum fonksiyonunun sağlanması, havayolu iritanlarından (tahriş ediciler) kaçınılması, astımı alevlendiren üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit ve reflünün tedavi edilmesidir.

Gebelerde astım tedavisinin amacı hipoksi yani oksijen azlığına sebep olan atakların önlenmesi ve ideal solunum fonksiyonunun sağlanarak bu hipoksinin bebeğin gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerinin engellenmesidir.

Kafanıza göre davranmayın

Öte yandan hastalığın ve gebeliğin solunum sisteminde sebep olduğu değişimler sık aralıklarla yapılacak olan solunum fonksiyon testleri ile değerlendirilmeli, hastaya göre tedavi dozu ve şeması belirlenmelidir. Doktorunuza haber vermeden sakın ilaç dozlarını değiştirmeyiniz.

Astım ataklarını tetikleyen ev tozu, küf, mantar, evcil hayvanlar, sigara dumanı, kirli hava, kokular, yiyecek katkı maddeleri gibi alerjenlerden kaçınırsanız ilaç ihtiyacını da en alt düzeye indirecektir.