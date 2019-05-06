0553 313 94 23

Astımınızla sağlıklı yaşayabilirsiniz

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:04
Astımınızla sağlıklı yaşayabilirsiniz

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop bu yıl “Astımınızla Sağlıklı Yaşayabilirsiniz” teması ile 7 Mayıs 2019 Dünya Astım Günü etkinliği düzenleneceğine dikkat çekti.


Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop 7 Mayıs Salı günü düzenlenecek olan Dünya Astım Günü’nün bu yıl“Astımınızla Sağlıklı Yaşayabilirsiniz” teması ile gerçekleştirileceğini açıkladı. Burak Öztop astımın akciğer içi hava yollarında daralmaya neden olan ve alevlenmeler ataklar ile seyreden müzmin kronik bir akciğer hastalığı olduğunu hatırlatarak “Hastalık tekrarlayan nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı/hışıltı/ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterir. Astım hastalığının ortaya çıkmasında etken olan faktörlere risk faktörleri denir. Bu faktörler kişiyle ve çevreyle ilgili olmak üzere iki gruptur. Kişisel risk faktörleri içinde genetik yapı, cinsiyet ve şişmanlık sayılabilir. Çevresel risk faktörleri ise alerjenler, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, sigara dumanına maruz kalmak, bazı ilaçlar, iç ve dış ortam hava kirliliği ve beslenme tarzıdır. Astım tanısı, yakınmaları olan hastalarda yapılan muayene ve nefes ölçüm testleri ile konulur. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bu hastalığın tedavisi ile ilgili gerekli her türlü ilaç ve malzeme bulunmaktadır. Uygun ilaç tedavisi ile, astım hastaları iş ve okul dahil günlük yaşamlarına, hastalık nedeni ile herhangi bir kısıtlanma olmadan devam edebilirler. Astım ilaçlarının büyük bir kısmı soluk alma yolu (inhalasyon) ile kullanılan ilaçlardır ve bu yolla daha az yan etki ile direk hava yollarında istenen tedavi edici etkiyi oluştururlar.



“Astımınızla Yüzebilir performans sporu yapabilirsiniz”


Astım hastalarınınhekimlerinin görüşünü de alarak çevresel olarak yakınmalarını arttıran faktörlere dikkat etmek koşulu ile günlük yaşamlarında diledikleri pek çok şeyi yapabileceği belirten Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop “Yüzebilir ve performans sporlarını yapabilirler. Sporun hastalığın seyrine olumlu katkıları olduğu gösterilmektedir. Astımlı hastaların doktor tanılı besin alerjileri olmadığı sürece özel diyet yapmalarına gerek yoktur. Sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri astımlı hastalar için de geçerlidir. Obez olan astım hastaları için doktor ve diyetisyen kontrolünde kilo vermek hastalık seyrini olumlu etkileyecektir. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü olarak hastalarımıza ilaçlarını doktorunun önerdiği şekilde kullanmaları, yeterli ve dengeli beslenmeleri, düzenli egzersiz yapmaları, havası temiz ortamlarda bulunmaları ve sigara içmemeleri konusunda titiz davranmalarını öneriyoruz. Ayrıca; “Astımınızla Sağlıklı Yaşayabilirsiniz” diyor ve sağlıklı günler diliyoruz”şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa Büyükşehir zabıtasından dilenci operasyonu
    1. Manisa Büyükşehir zabıtasından dilenci..
    2. Osmaniye’de 5. Off Road Festivali
    3. Adalet Bakanlığı CTE mübaşir, zabit..
    4. Geleceğin ormancıları, yangın..
    5. Şehit Ali Çeker Hatay’da son..
    6. Döviz kurları
    7. Alaplı’da istinat duvarı çöktü,..
    8. Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi evine..
    9. Şanlıurfa’da öğrencilere sinema..
    10. Battalgazi’de trafik haftası kutlandı
    11. Çınar’dan Yeşilyurt Belediyespor..
    12. Sarıyer’de AVM’de silahlı saldırı: 2..
    13. Yalova Armutlu sahillerinde bahar..
    14. YSK'da karar oturumu başladı! İşte..
    15. Huawei P30 lite yakında Türkiye’de
    16. Astımınızla sağlıklı yaşayabilirsiniz
    17. Ukrayna Başkanı Zelenskiy, yönettiği..
    18. Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
    19. Erenler Belediyesi meclisi toplandı
    20. Güç kaynaklarında akü sorunu
    21. Emeğin sergisi
    22. KMÜ’de halk oyunları gösterisi
    23. Çavuşoğlu, Stoltenberg ile bir araya..
    24. Aranan 34 kişi yakalandı
    25. Ramazan’da yeterli ve dengeli beslenme..
    26. GAÜN Oğuzeli MYO’dan ÇİMKO’ya teknik..
    27. Polis tarafından aranan 34 kişi..
    28. Kan donduran olay! Kafasını kesip..
    29. Seçer’den bürokratlara ‘siyaset..
    30. Kalp krizi geçirmişti! Casillas..
    Katliam gibi seçim! 500 sandık görevlisi aşırı yorgunluktan öldü
    Katliam gibi seçim! 500 sandık görevlisi aşırı yorgunluktan öldü
    Melih Gökçek'ten bomba iddia! "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun kaybetmesi için elinden geleni yapacaktır"
    Melih Gökçek'ten bomba iddia! "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun kaybetmesi için elinden geleni yapacaktır"
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz