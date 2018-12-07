Astımda alerjik nezle risk



Astımın görülme oranı gittikçe artmakta.. Hayat boyu astımın çoğu çocuklukta başlamakta Çocuklarda görülen astımın yüzde 85-90'ı alerjik.. Genellikle ev tozu akarlarına, küf mantarlarına hayvan tüy ve salgılarına bazen de polenlere alerji olabiliyor..

Nemli ve ılıman hava, akarlar ve mantar sporları, hava kirliliği yoğun olan yerlerde yaşayanlar, astım riski ile karşı karşıya. Gerçi çocukluk çağında görülen astımın yüzde 70-75'inin hafif astım. Fakat hastaların özellikle gece olan öksürükleri vardır. Bu kuru ve inatçı özelliktedir. Ardından balgam eklenir. Hışıltı astımlı çocuklarda olan önemli bir bulgudur. Ancak her astımda hışıltı olmayabilir ve her hışıltı da astım değildir. Hastalıkta gece nefes darlığı görülebilir. Egzersizle nefes darlığı, hışıltı olabilir. Astımlı hastanın soluk borusu aşırı duyarlıdır.

Erken çocukluk döneminde egzama görülürken, sonraki yıllarda nezle eşlik eder. Alerjik nezleli hastaların yüzde 30-35'inde astım, astımlı hastaların yüzde 80-85’inde alerjik nezle vardır. Yani alerjik nezle astım için önemli bir risk faktörüdür. Astımlı hastalar sigara içmemelidir ayrıca bu hastaların evinde ve yanında sigara içilmemelidir.

Hastanın astımını kontrolde tutmak gerekir. Hasta ilaçlarını doktorun belirttiği şekilde kullanmalıdır. Alerjik hastalarda alerjenden korunmaya çok dikkat gerekir. Uygun tedavi ve korunma ile astımlı çocuklar yaşıtları gibi sağlıkla yaşamlarını sürdürebilirler, tüm aktiviteleri ve spor yapabilirler.