Astım hastalarının oksijen spreyi kullanması orucu bozar mı?

Mübarek Ramazan ayında oruç tutmayı düşünen astım hastalarının en çok merak ettiği soru astım spreyi ve oksijen spreyi orucu bozar mı oluyor. İşte yanıtı...

İŞTE MERAK EDİLEN SORUNUN YANITI

Akciğer hastalarının kullandıkları spreyden, bir kullanımda 1/20 mililitre gibi çok az miktar ağıza sokulmaktadır. Bunun da önemli bir kısmı ağız ve nefes boruları cidarında emilerek yok olmaktadır. Bundan geriye bir miktarın tükürük ile mideye ulaştığı konusunda kesin bir bilgi yoktur. Abdest alırken ağızda kalan suyla kıyaslandığında bu miktarın çok az olduğu görülmektedir. Hâlbuki oruçlu, abdest alırken, ağzına su verdiğinde sudan geri kalan miktarın mideye ulaşması halinde nasıl ki oruç bozulmuyorsa, astımlı hastaların rahat nefes almalarını sağlayan, ağıza püskürtülen oksijenli ilaç orucu bozmaz.”