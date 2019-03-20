Astigmat nedir? Astigmat dereceleri ve belirtileri nedir Astigmat nasıl tedavi edilir?

Göz sağlığı insanın en hassas konuların başında gelmekte. Bir çok kişi gözlerinin bulanık görmesinden şikayet bildirerek hastaneye gitmekte. Gözün bulanık görmesine neden olan görme rahatsızlığına Astigmat neden olur. Peki, astigmat dereceleri nelerdir? Astigmat nasıl görür?Astigmat nasıl görülür? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Gözlerin net görmesini engelleyen en yaygın hastalıklardan br tanesi astigmattır. Astigmat hastalığında, göze gelen ışınlar tek bir noktada kesişemediği için bulanık görme meydana gelir. Pek astigmatın tedavisi var mıdır? Astigmat nedir? Astigmat'ın belirtler nelerdir? Ayrıntılar haberimizde. Astigmat dereceleri nedir?

0,50-1,00 arasındaki astigmat dereceleri

Bu derecelere sahip astigmat hastaları için korkulacak bir durum söz konusu değildir. Hatta gözlük bile kullanmaları gerekmeyebilir. Bu yüzden korkmalarına gerek yoktur. Ancak yine de göz doktoruna muayene olmayı ihmal etmemeleri gerekir.

1,00-4,00 arasındaki astigmat dereceleri

Bu tür hastalar genellikle yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi miyop ya da hipermetrop gibi göz sorunu olan bireylerde birlikte görülmektedir. Bunun için mutlaka gözlük kullanılması gerekmektedir. Bu aralıktaki astigmat hastaları her ay düzenli olarak göz doktoruna muayene olmaları oldukça önemli bir husustur.

4,00 Ve Üzerindeki astigmat dereceleri

Bu tür hastaların göz muayenesini kesinlikle ihmal etmemeleri gerekir. Zira bu durum diğer göz sorunlarına da neden olmaktadır. Bunun yanı sıra gözlük kullanımında da daha hassas davranmaları gerekmektedir. Bilgisayar, telefon, kitap ve ışık gibi etkenlere karşı gözlerini korumaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu astigmat dereceleri daha da ilerleyebilir.

Astigmat nasıl görülür?

Kişinin bulanık ve çift görmesine neden olan bir görme problemi olan astigmatta kornea, ışığı farklı bir kuvvette kırar ve ışınlar birden fazla noktaya düşer. Sonuç olarak hasta nesneleri net bir şekilde göremez, bulanık ve kırık görür.

Astigmatlar nasıl görür, belirtileri nelerdir?

Hem uzağı, hem yakını bulanık görür. Özellikle astigmatı yüksek olanlar, net görememenin dışında belirgin göz ve baş ağrısı çekerler.

Astigmatlar nasıl tedavi edilir?

Astigmatizma; gözlük ve kontakt lensin yanı sıra lazer veya göz içi mercek ameliyatı ile tedavi edilebilir. Astigmatizma dereceleri nelerdir? Zamanla derece artar mı ya da kendiliğinden azalır mı? Kaç yaşına kadar ilerler? Astigmatizma, doğar doğmaz izlenir ve ilk 3 yaş içerisinde biraz azalabilir. Ama daha sonraki yıllarda hemen hemen aynı kalır, belirgin bir artma ya da azalma görülmez.

Gözlük tedavisi dereceyi düşürür mü?

Gözlük takmak, astigmat derecesini etkilemez. Gözlük kullanılmazsa net görüş olmaz ama gözlük ilerleme ya düşmeye yol açmaz.

Gözlük ve lens dışında kullanılan yöntemler nelerdir?

Astigmat için gözlük ve kontakt lens dışında, lazer tedavileri kullanılır.

Astigmatizmada lazer ameliyatı gerekli midir? Ne kadarlık bir düzelme sağlanır?

Astigmat için lazer; gözlük veya kontakt lens kullanmayı tercih etmeyenlere önerilir. Lazer sonrası %100 sıfır numara garantisi yoktur ama astigmat ve miyopi için lazer olan 100 kişinin yaklaşık 90’ı gözlük veya kontakt lenssiz tam görebilir.

Astigmat Miyop ve Hipermetrop Nedir?

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Miyopi (Uzağı görememe) nedir?

Gözün normalden uzun olmasına bağlı olarak uzağı net görememedir.

Miyoplar nasıl görür?

Uzağı bulanık, yakını ise net görür.

Belirtileri nelerdir?

Miyoplar uzağı görememeye bağlı olarak gözlerini kısabilirler ve bu da baş ağrısına yol açabilir.

Astigmat Miyop ve Hipermetrop Nedir?

Gözlük ve Kontakt lensin yanı sıra lazer veya göz içi mercek ameliyatı ile tedavi edilebilir.

Miyopi 3 derecenin altındaysa "hafif miyopi"; 3-6 derece arasındaysa "orta seviyede miyopi" ve 6 derecenin üstündeyse "yüksek miyopi" olarak adlandırılır.

Uzağı görememe problemi, gözün uzamasına bağlı olarak 18 yaşına dek artar. Ancak 18 yaşından sonra da özellikle fazla yakın görüş aktivitesi (okuma, ekran/cep telefonu kullanımı, vb) yapanlarda ilerleme devam edebilir. Miyopinin doğal seyrinde kendiliğinden azalma olmaz.