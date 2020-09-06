  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AŞTİ'de sosyal mesafe kuralına uymadan asker uğurlayan kişilere ceza kesildi
Aktüel

AŞTİ'de sosyal mesafe kuralına uymadan asker uğurlayan kişilere ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 00:13:11 -
AŞTİ'de sosyal mesafe kuralına uymadan asker uğurlayan kişilere ceza kesildi

ANKARA (AA) - Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) sosyal mesafe kuralına uymayarak asker uğurlaması yapan 11 kişiye, 34 bin 650 lira para cezası kesildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında AŞTİ'de sosyal mesafe kuralına uymayarak asker uğurlaması yapıldığına ilişkin görüntüler yer aldı.

Konuyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu, sosyal mesafe kuralına riayet etmeyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davrandığı belirlenen 11 kişi yakalandı.

Yakalananlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği toplam 34 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
200 kişinin bulunduğu camide feci olay!
Dünya

200 kişinin bulunduğu camide feci olay!

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan bir camide çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi yaralandı. ..
Çakal Carlos’tan olay sözler: Türkiye Katar'da buna engel oldu
Dünya

Çakal Carlos’tan olay sözler: Türkiye Katar'da buna engel oldu

Baran dergisi yazarı Çakal Carlos, haftalık yazısında, BAE-İsrail anlaşmasına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Şeyh Tufeyli cuma hutbesinde Macron'a ateş püskürdü
Dünya

Şeyh Tufeyli cuma hutbesinde Macron'a ateş püskürdü

Beyrut’taki patlamayı bahane ederek Lübnan’a üst üste ziyaretler gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’a, Şii alim Şeyh Subhi T..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı