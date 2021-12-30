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Kadın - Aile Astarlı sütlaç tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Astarlı sütlaç tarifi, nasıl yapılır?

Zerdeli sütlaç da denir: Astarlı sütlaç tarifi

Yeniakit Publisher
2021-12-30 23:27:00 - 2021-12-30 23:42:36
Astarlı sütlaç tarifi, nasıl yapılır?

İsmi pek bilinmese de geleneksel sütlü tatlılarımızdan biridir astarlı sütlaç. İşte kolay tarif

Astarlı Sütlaç tarifi 

Malzemeler

Sütlaç kısmı için :

  • 4 su bardağı süt
  • 1, 5 çay bardağı pirinç (Küçük boy çaybardağı)
  • 1 su bardağından bir parmak eksik tozşeker
  • 1 yemek kaşığı dolusu nişasta

Astarı için :

  • 1 çay bardağı pirinç (küçük boy çay bardağı)
  • 4 çay bardağı su
  • 1 çay bardağından bir parmak eksik tozşeker
  • 3 tatlı kaşığı dolusu nişasta
  • Yarım türk kahve fincanı gülsuyu
  • Yarım türk kahve fincanı safran

Astarlı sütlaç nasıl yapılır?

Önce pirinçleri yıkayalım. Üzerini geçecek kadar su koyalım iki pirinci de ayrı ayrı tencerelerde kısık ateşte pişirelim. Sütlaç kısmı için olan tencereye sütü dökelim karştıralım. Şekeride ekleyelim karıştıralım Süt ile iyice pişsin özdeşsin. Sonra 1 küçük çay bardağı su ile nişastayı eritelim. Sütlaçtan ta bir yemek kaşığı alıp derin bir kapta iyice çırpalım sütlaca yavaş yavaş katalım karıştıralım. Göz göz olana dek pişirelim ocağın altını kapatalım.Sütlaçları kaselere pay edelim. Buzdolabına koyalım soğumaya safranı bir küçük bardağı ılık su eritelim. Süzgüden geçirerek astarı kısmı için olan pirinci üzerine dökelim suyu şekeri ekleyelim karıştıralım. Nişastayı küçük çay bardağı su ile eritip katalım göz olana dek pişirelim. Sonra gülsuyunu ekleyelim karıştırıp ocağın altını kapatalım. Afiyet olsun.

Astarlı sütlaç hangi yöreye ait?

Gaziantep'te bayramlarda ikram edilen tatlılardan biri olan astarlı sütlacın diğer adı zerdeli sütlaçtır. İşte astarlı (zerdeli) sütlaç tarifi ve gerekli malzemeler. Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden biri olan astarlı sütlaç aynı kase içinde kat kat sunulur. Sütlacın üzerinin buruşuk olması gerekir.

 

 

 

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