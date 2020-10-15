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Aktüel Assan Panel'e TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi
Aktüel

Assan Panel'e TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi

Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar: - "TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi için gerekli şartları sağlamamızın yanı sıra bilhassa pandemi döneminde devamlılığı önem arz eden gıda ve ilaç üreticilerine ciddi avantajlar sağladık"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:46:36 -
Assan Panel'e TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi

İSTANBUL (AA) - Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren, sandviç panel sektörünün önemli aktörlerinden Assan Panel, ocak ayından bu yana aldığı Kovid-19 önlemleri, hayata geçirdiği uygulamalar ve düzenlemelerle Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Assan Panel, İstanbul, Balıkesir ve İskenderun olmak üzere Türkiye'deki 3 üretim tesisinde TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

Kovid-19 pandemisi kapsamında Assan Panel, aldığı önlemler, ek hijyen uygulamaları, çalışma ve üretim alanlarının uygunluğu, yemekhaneler, dinlenme alanları, servislerde yapılan düzenlemeler ve tüm paydaşların sağlığını önceliğe alan tedbirleriyle TSE'nin hazırladığı Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nda belirtilen tüm şartları sağladı.


- Soğuk oda panel üretiminde etkin hijyen önlemleri


Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, sektörde "soğuk oda" denilince akla Assan Panel’in geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi için gerekli şartları sağlamamızın yanı sıra, bilhassa pandemi döneminde devamlılığı önem arz eden gıda ve ilaç üreticilerine ciddi avantajlar sağladık. Tasarlayıp ürettiğimiz paneller bu süreçte ilaç üretimi, depolama, gıda işleme endüstrisi, dondurucular, soğuk hava ve serin hava depoları ile temiz odalar gibi sıcaklık kontrollü ve hijyen güvenlikli ortamlar için de güvenle kullanılıyor. Soğuk oda panellerimiz büyük ölçekli marketlerin yanı sıra hiper ve süper marketlerin et, sebze, meyve ve deniz ürünlerini sağlıklı bir şekilde depolamasına olanak tanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde paydaşlarımıza hijyenik, güvenli ve sağlıklı çözümler sunduk, sunmaya devam ediyoruz."

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