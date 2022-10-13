Assan Panel’e ‘İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası’

İsmail Çoban

Şirket, ‘İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, müşterilerine daha iyi hizmet sunmak adına dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi. Akar, şunları kaydetti: “Şirket yapımıza, kültür ve değerlerimize uygun bulduğumuz uygulamaları ivedilikle gündemimize alıyoruz. ‘İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası’ da en zorlu şartlarda dahi kesintisiz hizmet sağlamak adına çok önem verdiğimiz bir konuydu. Sektörümüzde bir ilk olarak bu sertifikayı aldığımızı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tehditlerin belirlenerek yönetilmesi, kriz sırasında kritik fonksiyonların devamının desteklenmesi gibi bir kurum için hayati önem taşıyan alanlarda fayda sağlayan sertifikayla yönetim kabiliyetimizi, sektör hakimiyetimizi, gücümüzü de bir kez daha ispatlamış olmak bizim için gurur verici.”