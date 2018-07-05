Assan Panel’den Lübnan çıkarması

Fuarda yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmiş çatı ve cephe kaplama, soğuk oda, polikarbonat (ışıklık) ürünleri ve özellikle yangın dayanımı açısından önemli olan taşyünü panellerini ziyaretçilerin beğenisine sunan şirket, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Assan Panel Uluslararası Satış Müdürü Berk Baltaoğlu, “Sektördeki gelişmeleri yakından takip etmenin yanı sıra mevcut pazarlardaki yerimizi güçlendirme ve potansiyel müşterilerle ilişki kurma fırsatı yakaladık. Standımıza ve firmamıza olan ilgi bizleri ayrıca memnun etti” dedi.