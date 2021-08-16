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Ekonomi Assan Hanil’in Ar-Ge Direktörü talip usta oldu
Ekonomi

Assan Hanil’in Ar-Ge Direktörü talip usta oldu

Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren otomotiv tedarik sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Hanil’in önemli yapılanmalarından Ar-Ge Bölümü’nün direktörü, 3 yıl boyunca şirketin İş Geliştirme Müdürlüğünü üstlenen Talip Usta oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 08:42:00 -
Assan Hanil’in Ar-Ge Direktörü talip usta oldu

Kariyeri boyunca sektörün önde gelen paydaşlarında çeşitli sorumluluklar üstlenen Usta, 2018 yılında Assan Hanil’e adım attı. 3 yıl boyunca İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Usta, Ağustos 2021 itibarıyla şirketin ArGe Direktörü olarak çalışmalarını sürdürecek. Assan Hanil kendi bünyesinde kurduğu Ar-Ge merkezinde, otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik alanına sağladığı katkının genişletilmesi ve hidrojen ekosisteminin oluşturulması yönünde kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

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