Assan Hanil’in Ar-Ge Direktörü talip usta oldu
Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren otomotiv tedarik sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Hanil’in önemli yapılanmalarından Ar-Ge Bölümü’nün direktörü, 3 yıl boyunca şirketin İş Geliştirme Müdürlüğünü üstlenen Talip Usta oldu.
Kariyeri boyunca sektörün önde gelen paydaşlarında çeşitli sorumluluklar üstlenen Usta, 2018 yılında Assan Hanil’e adım attı. 3 yıl boyunca İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Usta, Ağustos 2021 itibarıyla şirketin ArGe Direktörü olarak çalışmalarını sürdürecek. Assan Hanil kendi bünyesinde kurduğu Ar-Ge merkezinde, otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik alanına sağladığı katkının genişletilmesi ve hidrojen ekosisteminin oluşturulması yönünde kapsamlı çalışmalar yürütüyor.