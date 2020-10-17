  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Assan Foods’a “Tarımı Geleceğe Taşıyanlar” ödülü
Ekonomi

Assan Foods’a “Tarımı Geleceğe Taşıyanlar” ödülü

Kibar Holding bünyesinde faliyet gösteren Assan Foods, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen “Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi”nde Akıllı Tarım Projesiyle ödüle değer görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:25:00 -
Assan Foods’a “Tarımı Geleceğe Taşıyanlar” ödülü

Assan Foods’un ödülünü Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin elinden aldı. Assan Foods’un, endüstri, insan ve tarım odaklı yatırımlarla bir dünya markası olarak büyümesini sürdürdüğünü kaydeden Ali Kibar, “Bu yatırımlar, bugün 57 milyon doların üzerinde bir seviyeye ulaşmıştır. Aldığımız ödül, tüm çalışma arkadaşlarımın ortak başarısıdır. Her birine teşekkür ediyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya gündemindeki isim, Erdoğan için bunları söyledi: O bir dünya lideri
Siyaset

Dünya gündemindeki isim, Erdoğan için bunları söyledi: O bir dünya lideri

İşgalci Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlarda dünyanın gündeminden düşmeyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Recep Tayyip Erdoğ..
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kan grubu 0 olanları uyardı
Korona Virüs

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kan grubu 0 olanları uyardı

Kan grubu 0 olanların koronavirüse karşı daha avantajlı olduğu açıklanmıştı. Söz konusu araştırmaları değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koronav..
AK Parti’nin kuruluş sürecinden neden ayrıldığını açıklayan Akşener’den ‘pes’ dedirten çıkış
Siyaset

AK Parti’nin kuruluş sürecinden neden ayrıldığını açıklayan Akşener’den ‘pes’ dedirten çıkış

Kuruluş çalışmaları sırasında AK Parti’den neden ayrıldığını net bir şekilde anlatamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aynı zamanda..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay