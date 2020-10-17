Assan Foods’a “Tarımı Geleceğe Taşıyanlar” ödülü
Kibar Holding bünyesinde faliyet gösteren Assan Foods, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen “Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi”nde Akıllı Tarım Projesiyle ödüle değer görüldü.
Assan Foods’un ödülünü Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin elinden aldı. Assan Foods’un, endüstri, insan ve tarım odaklı yatırımlarla bir dünya markası olarak büyümesini sürdürdüğünü kaydeden Ali Kibar, “Bu yatırımlar, bugün 57 milyon doların üzerinde bir seviyeye ulaşmıştır. Aldığımız ödül, tüm çalışma arkadaşlarımın ortak başarısıdır. Her birine teşekkür ediyorum” dedi.