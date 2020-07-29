Assan Alüminyum’dan güvenli üretim

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, “Assan Alüminyum olarak Covid-19 kapsamında başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın sağlığını odak noktası belirleyerek üst düzey tedbirler alarak üretime devam ettik.

Alüminyum folyo üretimimizin büyük kısmı gıda ambalaj sektöründe kullanılıyor ve ülkemizde üretilen gıda ambalajlarındaki alüminyum folyonun önemli bir kısmını da biz üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünün gıda tedarik zincirinde kritik öneme sahip olması nedeniyle, toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamasının tehlikeye düşmemesi açısından üretime ara vermedik. Bu süreci çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın sağlığını birinci planda tutarak yürüttük ve bu şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.