Asrın Rodi Pak: Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda ilk start alan Türk sporcu olduğum için çok heyecanlıydım

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli dayanıklılık yarışlarından olan ve Le Mans'ta 4,1 kilometrelik Bugatti Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 10 ülkeden 178 pilot ile 52 takım mücadele etti.

Pitlane Endurance takımıyla Superstock kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Asrın Rodi Pak'ın görüşlerine yer verilen açıklamada, milli sporcu, "Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda ilk start alan Türk sporcu olduğum için çok heyecanlıydım. Takımım adına Le Mans gibi çok önemli bir organizasyonun startını almam da bana ayrıca gurur yaşattı. Karışık bir start anı yaşadık. Daha ilk turdan piste direkt güvenlik aracı girdi ve çıkması da uzun sürdü. Ardından arka arkaya sprintler yapıp atağa geçtik. Özellikle gece saatlerinde rakipleri zorladık ve sıralamada üst sıralara kadar tırmandık." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu, 24 saat süren yarış boyunca yan grenajın çıkması hariç hiç sorun yaşamadıklarını belirterek, "Sezonun açılış yarışında podyum için savaşmayı umuyorduk. Açıkçası ilk 3'ü zorlayacak motosiklete ve ayara sahip değildik. O yüzden biz de 24 saatlik yarış süresinde sağlam kalmaya odaklandık. Yarışa 13. sıradan başlayıp 5. sırada bitirdik. Podyum olmadı ama yine de memnunum. Şampiyonanın geri kalan ayakları için güzel puanlar topladık." değerlendirmesinde bulundu.

Asrın Rodi, sezonun ikinci ayağında Belçika'da daha güçlü bir motor paketiyle podyum için mücadele edeceklerini kaydetti.

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın ikinci ayağı Belçika'da 2-5 Haziran tarihlerinde SPA Pisti'nde düzenlenecek.