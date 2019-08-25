Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, kayyımın Mustafa Kemal fotoğrafını indirdiği yalanını köşesine taşıyan ve aynı palavrayı devam ettiren Sözcü yazarı Yılma Özdil’e sert tepki gösterdi.

“Asrın “salla gitsin” yazarımız kayyım atamalarından rahatsız olmuş. Ultra ulusalcı, kökten laik, mega Kemalist diye biliyoruz kendisini...” diye yazan Genç, dünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Makam odasına gelir gelmez, Bismillah ilk iş, Atatürk’ün fotoğrafını indiren kayyum vali milli”dir...” diyerek kızmış kayyıma...

Peki, Atatürk’ün fotoğrafının indirilmediğini, sağda olması gerektiği için gerçek yerine, diğer tarafa da Başkan’ın fotoğrafının asıldığını bilmiyor mu?..

Domuz gibi biliyor. Ama böyle palavralar sıkmazsa okuyucusu cûşuhurûş’a gelmez! (Sonra “aynı yeni” kitabının boncuklu versiyonunu 5 binden kime satacaksın, değil mi ama?)

(...) Velhasıl mevzuyu bağlamından koparma, manipülasyon, çarpıtma gibi şeyler için özel beceriye ihtiyaç var!

Ama öyle dümdüz yalan yazmak herkesin harcı değil...

Bayağı pişkin olmak lazım. Yüzün kızarmaması lazım. Herifçioğlu bunu beceriyor işte. Düpedüz yalan söyleyebiliyor. (...)

...Akit-Arşiv sayfasından...

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alınması sonrası yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez atandı. Bilmez'in Mustafa Kemal'in fotoğrafını indirdiğini iddia eden bazı hazımsız çevreler, yerine Erdoğan'ın portresinin asıldığını öne sürdü. Gerçekteyse Mehmet Emin Bilmez, Erdoğan ile Mustafa Kemal'in fotoğraflarını yan yana astı. İşte o fotoğraf: