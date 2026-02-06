Asr Suresinin düşündürdükleri

Asr suresi kutsal kitabımızın en kısa sureleri arasındadır. Anlamını vereyim; “Bismillahirrahmanirrahim. Zamana yemin olsun ki insanoğlu ziyandadır. Ancak iman edenler salih amel işleyenler hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler bundan istisnadır.”

Ayeti okudunuz değil mi Allah azze ve celle kurtuluşa erenleri dört başlık altında işlemiş durumdadır. Bunları bir daha tekrarlayacak olursak iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler kurtuluşa ermişlerdir. Bunları şimdi makalem boyutlarında işlemeye çalışayım.

İman edenler; Bu evrenin bir yaratıcısı var. O da Allah azze ve celledir. Allah evrene müdahildir. Bazı kardeşlerimizin dediği gibi evreni yaratıp, kendi başına bırakmış değildir. Allah azze ve celle son semavi kitap olarak Kur’an-ı Kerim ve son peygamber olarak da Hz. Muhammed(sav)’i göndermiştir.

Kur’an-ı Kerim bir anayasadır. Allah azze ve celle nasıl yaşamamız lazım geldiğini belli başlıklar altında Kur’an’ında belirtmiş durumdadır. Peygamberimiz de bu anayasa maddelerinin nasıl yaşanması lazım geldiğini belirtmiş durumdadır.

Bakınız Kur’an ve sünnet evliliklerimizin nasıl olması lazım geldiğini belirtmektedir, ticaretimizin nasıl olması lazım geldiğini belirtmektedir, devlet işlerimizin nasıl olması lazım geldiğini, eğitimimizi, hayvancılığı, tarımı, sağlığın nasıl olması lazım geldiğini belirtmiş durumdadır.

Huzur İslam’dadır. Bakınız Peygamberimiz konuyla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: “Sizlere iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı yapıştığınız sürece asla yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlar Kur’anı Kerim ve benim sünnetim.” Şunu asla unutmayınız ki dedelerimiz ninelerimiz Osmanlılar dünyayı altı yüz elli sene yönetmişlerse bunu Kur’an ve sünnetle amel etmelerine borçludurlar. Konum ile ilgili olarak Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır; “Bir millet ömrünün uzun olmasını istiyorsa Kur’an ve sünnetle amel etsinler.” Burdan şunu anlıyoruz ki Osmanlılar Kur’an ve sünnetle amel ettiklerinden Allah azze ve celle ömürlerini uzun etmişlerdir.

Gerek vatanımızın milletimizin birliği ve mutluluğu için ve gerekse devletimizin uzun ömürlü olmasını istiyorsak, devletimizin sistemini laiklikten İslam’a değiştirmemiz lazım gelmektedir. Huzur İslam’dadır.

Huzur ve mutluluğumuz için Kur’an’a ve sünnete dönmemiz lazım gelmektedir. Ülkem geneli ne akıl, ne mal, ne can, ne nesil, ne de din emniyeti kalmış durumdadır. Huzur ve mutluluğunuz için Kur’an’a ve sünnete dönülmesi varlığımızı devam ettirmemiz için çok gereklidir. Huzur İslam’dadır. Bu asla unutulmamalıdır. Örneği Peygamberimizin İslam devleti ve dedelerimiz ninelerimiz Osmanlı İmparatorluğudur. Bizler de adayız. Gerisi önemli değil. Halkımız huzur ve mutluluğu yakalayabilmesi için Kur’an ve sünnete dönmesi lazım gelmektedir.

Salih amel; salih amel her türlü hayırlı iş salih amel olarak değerlendirilmektedir. Namaz kılmak salih ameldir, anne babaya güzel davranmak salih ameldir, sadaka vermek salih ameldir, hayvanlara güzel davranmak salih ameldir, hanımla güzel geçinmek salih ameldir, çocuğu güzel yetiştirmek salih ameldir vb. gibi...

Huzur İslamdadır...