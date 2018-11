Aspirin leblebi değil ki..

Üretici firmalar kızacaklar ama televizyonlara çıkıp, “Herkes bir Aspirin almalı” diyen doktorların büyük yanlış yaptıklarını söylemek boynumuzun borcu.

Hadi kesemize verdiği zararı görmeyelim; sebep olacağı mide ve beyin kanamalarını ne yapacağız?

Aspirin leblebi değil, önemli yan tesirleri olan bir ilaç! Bedava da dağıtılmıyor.. Parayla satılıyor..

İnsan “Herkes leblebi yesin” derken bile durup bir düşünür.. Nasıl oluyor da bir “ilaç” için “herkes alsın” deniyor bunu anlamak mümkün değil.

BAK DÖNEN DOLABA!

“İlaç reklamının yasak” olduğu ülkemizde, ilaçlarının reklamını hangi yolla yapıldığını biliyor musunuz?

Acaba firmaların Türkiye’de Aspirinin reklamı için yaptığı harcama tutarı ne kadar?

Bir ilaç şirketi yeni bir ilacı piyasaya sürdüğünde sıklıkla, Saygın Görüş Sahibi (SGS) diye adandırılan bir üçüncü tarafla iletişim kurar. Bu kişi, meslektaşlarınca saygı duyulan ve basının sıklıkla görüşlerine başvurduğu etkileyici biridir. SGS bir eğitim hastanesinin toplantılarında parlak bir konuşmacı, televizyon programlarında bir bilirkişi ya da tıbbi bir toplantıya gözlemekle ilgilenen serbest bir gazeteci olabilir.

Saygın Görüş Sahibi kişilere danışmanlık işleri önerilir; ilaç şirketleri onlardan ürünlerini doğrudan övmelerini beklemezler. Bu SGS’nin güvenirliğini ortadan kaldırır. Onun yerine, SGS’lerin, meslektaşlarıyla konuşarak, toplantılarda dersler vererek, basınla röportaj yaparak ya da ilacın olumlu tanıtımına katkıda bulunacak hemen her şeyi yaparak bir “söylenti” oluşması beklenir.

DOKTOR ÇOK HEKİM AZ!

Şimdi o sözde saygın ama hekim olamamış doktor taifesini bir kenara bırakalım ve biz uzmanların uyarılarını nakledelim.

Kimler düzenli Aspirin almalı, KİMLER ALMAMALI?

Daha önce kalp krizi geçiren veya EKG, anjiyo, Ca score testi ile kalp damarlarında bir rahatsızlığı olduğu ispat edilen "erkekler" Aspirin kullanmamalıdır. Çünkü daha önce kalp krizi geçiren erkeklerin Aspirin kullanmaları halinde ikinci enfarktüsü geçirdikleri kesin olarak bilinmektedir.

Sigara, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, düşük HDL kolesterol, obezite, ailesinde erken enfarktüs gibi risk faktörlerinden üçü veya daha fazlası olan 40 yaş üstü erkekler de düzenli Aspirin almamalıdır.

Çalışmalar "kadınlar"ın erkeklerden farklı olarak Aspirinden yararlanmadığını gösteriyor. Dolayısı ile şimdilerde lafı edilen “Menapozdan sonra kadınların mutlaka Aspirin alması” şeklindeki genelleme doğru değil.

Aspirin, kadınlarda meme kanserini artırabiliyor. Bu konuda yayınlanan en son çalışmada (Journal of National Cancer İnstitue. June1, 2005) araştırmacılar, her gün Aspirin alan kadınlarda meme kanseri gelişme riskinin % 80 arttığını gösterdiler..

Doktoru özellikle tavsiye etmedikçe yaşlıların düzenli Aspirin almaması gerek..

YAN TESİRLERİ

Bildiğiniz gibi Aspirini hekimlerin veriş sebebi kanı sulandırması ve damar tıkanıklıklarını önlemesi. Fakat bu faydası bazen istenmeyen yan tesirlere yol açabiliyor.

Düzenli olarak düşük doz Aspirin kullananlarda mide ve bağırsaklarda şiddetli kanama riskinin %70, beyin kanaması ile felç geçirme riskinin ise %40 arttığı gösterilmiştir.

10 bin kadın ve 10 bin erkek üzerinde yapılan bir çalışmada Aspirinin, 70 yaşının üzerindeki kişilerde kalp krizi ve beyin damar tıkanıklığını azalttığı ama daha yüksek oranda mide barsak kanamalarına ve beyin kanamasına sebep olduğu belirlendi.

70 yaşının üzerindeyseniz hele hele yüksek tansiyonunuz da varsa Aspirin almayın..

Düşük doz Aspirin almanız (81-325 mg.) sizi Aspirinin yan tesirlerinden korur demek de yanlıştır.

Araştırmalar bebek Aspirini alanlarla normal Aspirin alanlar arasında, kanama riski açısından bir fark olmadığını göstermektedir..

ASPRİN HAKKINDA SON ÇALIŞMALAR

Tarafsız araştırmacılar tarafından yapılan VE Lancet dergisi'nde yayınlanan yeni meta analizde Aspirinin ancak belli bir hasta grubunda kalp krizini primer önlemede etkili olduğu, hastaların tümünde koruyucu etkiye sahip olmadığı ve sağlıklı kişilerin rutin olarak Aspirin kullanmalarına gerek olmadığı ortaya çıktı.



(Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised trials, AAT Collaboration, The Lancet, Volume 373, Issue 9678, Pages 1849 - 1860, 30 May 2009)

Araştırmanın bir kere daha gösterdiği sonuç:

Sağlıklı kişilerin rutin olarak Aspirin kullanmaları kalp krizini önlemediği gibi ciddi kanama riski oluşturmakta..

Bundan sonrası size kalmış!