Aspir yağı nedir, ne işe yarar? Aspir yağının faydaları nelerdir?

Aspir yağı insanlığın en eski ürünlerinden biridir. İlk kullanımı 4000 yıl öncesine; eski Mısır’a kadar uzanmaktadır. Yapılan araştırmalar aspir yağının özellikle kan şekeri, kolesterol ve cilt iltihabı gibi sağlık sorunlarında faydaları olduğunu göstermektedir. Peki, aspir yağı nedir? Aspir yağının faydaları nelerdir?

Aspir nedir?

Aspir çok dallı bir yapıya sahip, otsu, deve dikenine benzer nitelikte olan yıllık bir bitkidir.

Aspir yağı nedir?

Aspir yağı, aspir bitkisinin tohumlarından elde edilen popüler bir yemeklik yağdır. Aspir tohumu yağı, tatsız ve renksizdir ve ayçiçek yağına benzer. Aspir bitkisi ( Carthamus tinctorius ) parlak sarı ve turuncu çiçekleri ile bilinir.

Aspir yağı faydaları

Aspir tohumu yağının faydaları

Metabolizmayı hızlandırır.

Mideyi kuvvetlendirir, vücuttaki kas dokusunu korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kolesterolü ve kan şekerini dengeler.

Aspir tohumu yağı, Romatizma ağrılarına karşı etkilidir.

Aspir yağı ne işe yarar?

Aspir otu yağı, insan vücuduna olumlu etkisi ile bilinen bitkisel bir yağdır. E vitamini açısından zengin olan bu yağ, üst solunum yollarından kaynaklanan astım, bronşit, soğuk algınlığı, boğmaca, balgam ve öksürük gibi hastalıkların hafifletilmesinde önemli bir rol oynar.

Aspir yağı zayıflatır mı?

Sağlıklı bir beslenme programı ve düzenli egzersiz ile desteklenen aspir yağı zayıflama için oldukça etkilidir. Aspir yağı Canan Karatay tarafından da zayıflatıcı özelliği nedeniyle önerilmektedir.

Aspir yağı zararları

Aspir yağının fazla kullanılması sonucunda; mide bulantısı, alerjik reaksiyonlar, kusma, ishal, tansiyon düşüklüğü yaşanabilir. Bu tür yan etkilerin oluşmaması adına aspir yağının günlük kullanımı 2 tatlı kaşığını geçmemelidir.

Aspir çiçeği nasıl bir çiçektir?

Papatyagiller ailesine ait olan aspir çiçeğinin anavatanı Arabistan Yarımadasıdır. İran Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde alternatif tıbbın baş tacıdır. Haziran sonunda çiçek açmaya başlayan aspir çiçeği; sarı, krem, beyaz ve turuncu gibi renkleri vardır. Bu yüzden bazı yörelerde "yalancı safran" olarak geçer.