Aspir bitkisi nedir? Aspir çiçeği pilavı tarifi

Aspir çok dallı bir yapıya sahip, otsu, deve dikenine benzer nitelikte olan yıllık bir bitkidir.

Aspir yağı faydaları

E vitamini açısından zengin olan bu yağ, üst solunum yollarından kaynaklanan astım, bronşit, soğuk algınlığı, boğmaca, balgam ve öksürük gibi hastalıkların hafifletilmesinde önemli bir rol oynar. Aynı zamanda aspir yağının kalp ve damar hastalıklarından koruyucu özelliği vardır ve kan dolaşımını düzenler.

Aspir yağı ne işe yarar?

Aspir otu yağı, insan vücuduna olumlu etkisi ile bilinen bitkisel bir yağdır. E vitamini açısından zengin olan bu yağ, üst solunum yollarından kaynaklanan astım, bronşit, soğuk algınlığı, boğmaca, balgam ve öksürük gibi hastalıkların hafifletilmesinde önemli bir rol oynar.

İşte aspir çiçeği pilavı tarifi ve malzemeleri...

Aspir çiçeği pilavı malzemeler

2 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı aspir çiçeği

1 çay kaşığı karabiber

3 adet havuç

3 yemek kaşığı tereyağı çok az da sıvıyağ

Yarım su bardağı kıyma

2 adet soğan

Aspir çiçeği pilavı tarifi

Aspir çiçeği pilavı için önce pirincinizi güzelce yıkayın ve kenarda süzmeye bırakın. Yemeklik doğranan soğanları tereyağı ile birkaç dakika kavurun. Ardından kıymayı ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 10 dakika pişirin. Havuçları yıkayıp soyduktan sonra ince ince doğrayıp kıymanın içine ilave edip 8-10 dakika karıştırarak yumuşayıncaya kadar pişirin. Pirinci de ekledikten sonra bir kaç defa karıştırıp tuz ve aspir çiçeğini de ekleyin. 4 su bardağı sıcak suyu ilave edip iyice karıştırın. Önce orta ateşte daha sonra kısık ateşte 15-20 dakika pilav suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan indirdiğiniz tencereyi sofra bezi ile sarıp 15-20 dakika bekleterek demlendirin. Aspir çiçekli pilav tarifi hazır. Afiyet olsun.