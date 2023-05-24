ASPİLSAN’ın ürettiği piller testleri geçti

Genel Müdür Ferhat Özsoy, yazılı açıklamasında pil hücreleriyle performans ve güvenlik kabiliyetlerinin uluslararası kalite standartlarını karşıladıklarını söyledi. Başarılarını Avrupa’da yer alan bağımsız ve akredite laboratuvarlarda gerçekleştirilen testler sonucu kısa sürede elde ettikleri birçok sertifika ile tescillettiklerini belirtti.

Tam not

Seri üretim sonrası ilk olarak üretilen pillerin kalitesini ve nakliye güvenliğini güvence altına almak üzere Birleşmiş Milletler özel taşıma testleri ve gereksinimlerini içeren UN38.3 standardı kapsamında sertifikasyon sürecini tamamladıklarını anlatan Özsoy, şunları kaydetti: “Bağımsız laboratuvarlarda gerçekleştirilen tüm testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından ASPİLSAN A28 pil hücresi UN38.3 taşıma güvenliği sertifikasına sahip oldu. Öte yandan, A28 pil hücresi, Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 82 ülkenin ulusal komitelerinin üyesi olduğu, elektronik ve ilgili teknolojiler konusunda uluslararası standartlar hazırlamak amacıyla kurulan IEC’nin yayınladığı IEC 62133, IEC 61960 ve IEC 62619 standartlarında yer alan gereksinimleri karşıladığını garanti etmek üzere birçok güvenlik ile performans testine tabi tutuldu. Bu doğrultuda A28, taşınabilir uygulamalarda kullanılan şarj edilebilir lityum iyon piller için güvenlik gereksinimlerini tanımlayan IEC 62133-2 standardı kapsamında sadece Fransa, Japonya, İsviçre ve Güney Kore ülkelerince ek bir test olarak talep edilen Forced Internal Short-Circuit (kısa devreye zorlama) testi de dahil olmak üzere tüm testlerden başarı ile geçerek sertifikalandırılmıştır.”

Standartlara uygun

Özsoy, pil hücrelerinin taşınabilir uygulamaların yanı sıra telekom, UPS, enerji depolama sistemleri, acil durum sistemleri, golf arabaları, forkliftler, AGV tarzı araçlar, demir yolu ve deniz araçları da dahil birçok endüstriyel uygulama alanında da lityum iyon pillerin güvenli operasyonu için gereksinimlerin tanımlandığı IEC 62619 standardı kapsamında gerçekleştirilen testlerin de başarıyla noktalanmasının ardından ASPİLSAN A28 hücrelerinin sertifikalara bir yenisini daha eklediğini ifade etti.