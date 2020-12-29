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Ekonomi ASPİLSAN, TSK’nın enerji ihtiyacını yerli ve milli olarak karşılıyor
Ekonomi

ASPİLSAN, TSK’nın enerji ihtiyacını yerli ve milli olarak karşılıyor

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında edinilen tecrübelerden yola çıkarak Kayseri’de 1981'de hayırsever iş adamlarının katkılarıyla kurulan ASPİLSAN Enerji, askeri birliklerin kara, hava ve denizde kullanılan cihazlara özgü uzun ömürlü pil, akü ve bataryalar üreterek, TSK'nın gücüne güç katıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 15:13:00 -
ASPİLSAN, TSK’nın enerji ihtiyacını yerli ve milli olarak karşılıyor

ASPİLSAN’ın Türkiye’de tek üreticisi olduğu nikel kadmiyum aküler uçak ve helikopterler başta olmak üzere, raylı sistem araçlarında, deniz araçlarında, gemilerde ve insansız hava araçlarında kullanılıyor.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, ordunun telsiz bataryaları, gece görüş sistemi bataryaları, karıştırıcı sistem bataryaları, mayın tarama ve bomba imhalarında kullanılan robotik sistem bataryaları, füze ve güdüm kitlerinde kullanılan pil ve bataryalar, anti-torpido bataryaları, tanksavar sistemi bataryalarının enerjisini yerli ve milli olarak karşıladıkları için gururlu olduklarını söyledi.

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