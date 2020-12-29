ASPİLSAN, TSK’nın enerji ihtiyacını yerli ve milli olarak karşılıyor

ASPİLSAN’ın Türkiye’de tek üreticisi olduğu nikel kadmiyum aküler uçak ve helikopterler başta olmak üzere, raylı sistem araçlarında, deniz araçlarında, gemilerde ve insansız hava araçlarında kullanılıyor.



ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, ordunun telsiz bataryaları, gece görüş sistemi bataryaları, karıştırıcı sistem bataryaları, mayın tarama ve bomba imhalarında kullanılan robotik sistem bataryaları, füze ve güdüm kitlerinde kullanılan pil ve bataryalar, anti-torpido bataryaları, tanksavar sistemi bataryalarının enerjisini yerli ve milli olarak karşıladıkları için gururlu olduklarını söyledi.