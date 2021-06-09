ASPİLSAN enerjiye havada ve karada güç katıyor

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, ilk olarak şarj edilebilir nikel kadmiyum piller üretildiğini hatırlatarak, şirketin, ASELSAN’ın ürettiği telsizlerin pillerinin yerlileştirilmesinde önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Yeni tesis seneye üretimde

Özsoy, yapılan çalışmalarla ilgili “Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle uçak akülerinin üretimi gerçekleştirildi. Gelişen süreçte farklı uçakların aküleri de yapıldı. Teknolojinin değişmesiyle birlikte nikel-metal-hibrit pillerinin gelişmesi, ömürlerinin uzaması nedeniyle teknolojik bir dönüşüm yaşandı. ASPİLSAN da pillerden oluşan bataryalar yapmaya başladı. Lityum ion teknolojisi gelişti. ASPİLSAN kendisini geliştirerek bu sefer akıllı batarya dönüşümünü gerçekleştirdi. Ülkemizin şu anda tüm akü, batarya ve pil ihtiyaçlarını karşılayan bir şirket olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Özsoy, savunma sanayisine destek için yeni bir üretim tesisi yapıldığını, gelecek yılın başından itibaren deneme çalışmalarına ve sonrasında da seri üretime geçileceğini dile getirdi.

Yerli otomobilin pilleriyle ilgili çalışmalar sürüyor

ASPİLSAN’da üretilen batarya çeşitleri hakkında bilgi veren Özsoy, şöyle konuştu: “ASPİLSAN, gelecekte sadece savunma sanayisi değil, elektrikli araç bataryalarını da üretecek. Yeni üretim tesisinde başlangıçta silindirik piller ve hafif taşınabilir ürünler üretilecek. Müteakip safhada ise ülkemizdeki yerli aracımız TOGG ve Ford’un üreteceği elektrikli otomobilin ihtiyacını karşılayacak pil hücrelerinin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ülkemizde üretildiği takdirde bunun sağlayacağı yerel tedarikçi avantajımızı da kullanarak en önemli tedarikçi olacağımızı düşünüyoruz.”