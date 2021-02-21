Asperger sendromu nedir? Asperger sendromu belirtileri

Aileler çocuklarının gelişimleri sırasında pek çok ayrıntıya dikkat eder en ufak bir farklılıkta ise alacakları tedbirler konusunda araştırma yaparlar. Ailelerin gözlem yeteneği ise çocuklarının gelişimleriyle ilgili yaşanan sorunlarına erken müdahale konusunda son derece önemlidir. Son dönemde pek çok kişi asperger sendromunun ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, asperger sendromu nedir nasıl tedavi edilir?

Asperger sendromu nedir?

Asperger sendromu ya da asperger bozukluğu, sosyal etkileşimde zorluklar ve sınırlı, stereotipik ilgi ve etkinliklerle tanımlanan otistik spektrum bozukluklarından biridir. Asperger sendromu çocukluk döneminde ortaya çıkan genetik geçişli bir sorundur. İçe kapanıklıkla başlar. Ancak çocuklar 3-4 yaşına kadar yaşıtları gibi davranır. Bu yaş sürecinin ardından hastalık kendini yavaş yavaş göstermeye başlar. Asperger sendromu erkek çocuklarında kız çocuklarına oranla daha fazla görülür.

Asperger sendromu belirtileri nelerdir?

Konuşabilmelerine rağmen sohbeti başlatma ve sürdürmede zorluk yaşarlar.

Rutini sever, değişiklikten hoşlanmazlar.

Aşırı derecede içine kapanıktırlar.

Tekrarlayıcı davranışlar sergiler, tekdüze konuşurlar.

Karşısındaki konuşurken değişen ses tonunu anlamaz, esprileri algılayamazlar.

Konuşmalar resmi, göz kontağı zayıftır.

Bir iki konuda aşırı ilgili olup detaycı olabilirler.

Sevdiği konularda aşırı konuşur, tek taraflı sohbete dalarlar.

Motor becerilerinde yaşıtlarına göre öğrenme daha geç gerçekleşir.

Asperger sendromu tedavisi var mı?

Asperger sendromu tüm yaşam boyunca devam eden bir sorun olsa da uygun tedavi ile kişilerin sosyal hayata kazandırılması sağlanır. Asperger sendromu için uygulanan tedavi, sosyal vasıfları ve iletişimi geliştirmek ile davranış yönetimlerinden oluşmaktadır. Çocuğun gelişimine paralel olarak sürekli ayarlanan eğitim programı okulda sürdüğü kadar evde de devam ettirilmelidir.