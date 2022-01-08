Asparagas haberleriyle bilinen Rahmi Turan’dan ‘fıkra’ adı altında ‘erkek’ düşmanlığı!

Sözcü yazarı Rahmi Turan, bugün kaleme aldığı “Kimleri, nasıl kovalayacaklar?” başlıklı yazısında, “Tebessüm” başlığı altındaki fıkrada erkek karşıtlığına imza attı.

Kadınların öldürülmesinden dolayı AK Parti hükümetini suçlayan ve erkeklere hakaret içeren birçok kez yazılar kaleme alan Rahmi Turan, bugünkü köşesinde şunları yazdı:

Can sıkıntısının ilacı

Sosyetik bir hanım psikiyatriste giderek, yana yakıla derdini anlatmış:

“Ah doktor bey ah… Canım o kadar sıkılıyor ki, patlayacağım neredeyse. Bundan kurtulmam için bana ne önerirsiniz?

Anlayışlı doktor:

“İlaca hiç gerek yok. Can sıkıntısından kurtulmanın kolay yolu var hanımefendi” deyince kadın merakla sormuş:

“Nedir o?”

“Hemen bir seyahate çıkın…”





