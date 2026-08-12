ASO’dan nitelikli iş gücü ve istihdam çağrısı

Ankara’da sanayicilerin istihdam ve çalışma hayatına ilişkin beklentileri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Ahmet Aydın, Adnan Ertem, Faruk Özçelik ve Lutfihak Alpkan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda çalışma hayatı ve istihdama ilişkin sanayicilerin gündemindeki konular ele alınarak, görüş ve çözüm önerileri paylaşıldı.

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda nitelikli iş gücüne erişim, mesleki eğitimin sanayinin ihtiyaçlarıyla daha güçlü eşleştirilmesi, istihdam maliyetleri ve teşvikleri, çalışma mevzuatı, İŞKUR programları ile iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere çalışma hayatına ilişkin başlıklar değerlendirildi. ASO Yönetim Kurulu üyeleri, sanayicilerin sahada karşılaştığı güçlükleri, beklentilerini ve çözüm önerilerini bakan yardımcılarıyla paylaştı.

Toplantının açılışında konuşan ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, zorlu ekonomik ve küresel rekabet şartlarına rağmen Ankaralı sanayicilerin üretim, istihdam, ihracat ve yatırım kararlılığından taviz vermediğini vurguladı. Sanayicilerin en önemli gündemlerinden birinin nitelikli iş gücüne erişim olduğunu belirten Ardıç, mesleki eğitimin sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiğini belirterek, "Artık konuyu sadece işsizlik oranları üzerinden değil, iş gücü piyasasındaki beceri uyumsuzluğu üzerinden de değerlendirmek zorundayız. Mesleki eğitim politikalarını sanayimizin ihtiyaçlarıyla çok daha güçlü şekilde eşleştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Meslek liseleri, meslek yüksekokulları, İŞKUR ve sanayi kuruluşları arasında güçlü bir koordinasyon, nitelikli iş gücü ihtiyacımızın karşılanmasında önemli katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

İstihdam maliyetlerinin özellikle emek yoğun sektörlerin rekabet gücü üzerindeki etkisine dikkat çeken Ardıç, üretim ve istihdamı destekleyen daha güçlü ve öngörülebilir bir teşvik yapısına ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çalışanımızın gelirini korurken, işletmelerimizin üzerindeki yükü de sürdürülebilir seviyede tutmalıyız. SGK primleri başta olmak üzere istihdam üzerindeki yüklerin bütüncül biçimde ele alınmasını önemli görüyoruz. Özellikle üretim yapan, ihracat gerçekleştiren, ilave istihdam sağlayan ve çalışanlarının mesleki gelişimine yatırım yapan işletmeler için prim teşviklerinin daha güçlü ve daha öngörülebilir hale getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Çalışma mevzuatının değişen üretim ve çalışma modellerine uyum sağlamasının önemine de değinen Ardıç, "İhtiyacımız olan model; güvenceli esneklik sağlayan, kayıtlı istihdamı artıran ve işletmelerin rekabet gücünü koruyan çağın gereklerine uygun bir çalışma hayatıdır" dedi.

İŞKUR tarafından yürütülen mesleki eğitim, işbaşı eğitim ve istihdam programlarının önemini vurgulayan ASO Başkanı Ardıç şunları söyledi:

"İŞKUR'un mesleki eğitim, işbaşı eğitim ve istihdam programlarını son derece kıymetli buluyoruz. Bu programların sanayimizin değişen ihtiyaçlarıyla daha güçlü biçimde eşleştirilmesinin ve KOBİ'lerimizin desteklerden daha etkin yararlanmasının, nitelikli istihdamın artırılmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. İstihdam teşviklerini yalnızca işe alma desteği olarak görmemeliyiz. Çalışanını yetiştiren, becerisini geliştiren ve verimliliğini artıran işletmeleri de desteklemeliyiz. Özellikle gençlerimizin sanayiye ilgisinin azalması üzerinde de dikkatle durmalıyız. Sanayi mesleklerinin kariyer imkanlarını gençlerimize daha iyi anlatmalı, mesleki eğitimin toplumsal algısını güçlendirmeliyiz."

Kamu ile reel sektör arasındaki güçlü diyalog, ortak akıl ve iş birliğinin önemine dikkat çeken Ardıç, "Ankara Sanayi Odası olarak sanayicilerimizin sahada karşılaştığı güçlükleri çözüm önerilerimizle birlikte devletimizin ilgili makamlarına aktarmaya, üretim ve istihdam ortamımızı güçlendirecek çalışmaların aktif bir paydaşı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Av. Ahmet Aydın, Dr. Adnan Ertem, Faruk Özçelik ve Prof. Dr. Lutfihak Alpkan da sanayicilerin gündeme getirdiği sorun, beklenti ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Ardıç, ASO Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılarak sanayicilerin görüş ve önerilerini doğrudan dinleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakan yardımcılarına teşekkür etti.