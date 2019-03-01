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ASO Başkanı Özdebir: "Sanayi üretimi artarsa ülke büyür"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, sanayi üretiminin arttığı dönemlerde Türkiye ekonomisinde büyümenin arttığını belirterek, "Türkiye’nin gündemi üretim olmalı.

01 Mart 2019 Cuma 12:35
ASO Başkanı Özdebir: "Sanayi üretimi artarsa ülke büyür"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, sanayi üretiminin arttığı dönemlerde Türkiye ekonomisinde büyümenin arttığını belirterek, "Türkiye’nin gündemi üretim olmalı. Sanayi üretimi ne kadar artarsa büyüme artıyor, istihdam artıyor. Sanayi üretimini artırmak için ne yapmamız gerektiğini konuşmalıyız" dedi.


Vakıf 2000 tarafından düzenlenen ’2019 Yılı Başında Türkiye Ekonomisinin Görünümü’ paneli, TOBB ETÜ Konferans Salonu’nda yapıldı. Panelde konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, sanayi üretiminin arttığı dönemlerde Türkiye ekonomisinde büyümenin arttığını belirterek, "Türkiye’nin gündemi üretim olmalı. Sanayi üretimi ne kadar artarsa büyüme artıyor, istihdam artıyor. Sanayi üretimini artırmak için ne yapmamız gerektiğini konuşmalıyız" dedi.


Uzun vadede yapılması gereken çok şey olduğunu belirten Özdebir, ancak kısa vadede sanayicinin finansmana erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı. Ekonomi için beklentilerin önemine de dikkat çeken Özdebir, “Geleceği beklentiler şekillendiriyor ama algı yönetimi de beklentileri şekillendiriyor. Ama bütün bunlar içinde hayatın gerçeklerini biz sanayiciler yaşıyoruz. Piyasalar çok sıkışık. Cirolar neredeyse işçilik ücretlerini karşılamıyor” diye konuştu.


Ekonomik verilerin artık dibi gördüğümüzü söylediğini anlatan Özdebir, bir ay sonra yapılacak seçimlerle belirsizliğin ortadan kalkacağını ve beklentilerin olumluya döneceğini, Türkiye olarak daha iyi bir yıl geçireceğimize inandığını söyledi.


Vakıf Başkanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin’in moderatörlüğünü yaptığı panele, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez ve eski Dış Ticaret Müsteşarı Yavuz Ege konuşmacı olarak katıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:35
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