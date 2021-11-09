Asma yaprağında bakla dolması tarifi, nasıl yapılır? Kolay asma yaprağında bakla dolması tarifi

Asma yaprağında bakla dolması, Amasya ve yöresinde çokça yapılan bir yemektir. Fakat yapılan yemekler, et ile pişirilmektedir. Vegan beslenmeye göre bu eti kullanmamak gerekir.

Malzemeler

2.5 su bardağı buğday (yarma)

1 su bardağı kuru iç bakla

2 soğan

Yarım kg taze asma yaprağı

1 çorba kaşığı domates salçası

1 demet dereotu

1 demet maydanoz

2 çorba kaşığı sıvıyağ

2.5 su bardağı su

Tuz

Yapılışı

Bakla ve buğdayı ayrı kaplarda akşamdan ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp yine ayrı kaplarda 5-10 dakika kadar haşlayın. Maydanoz, dereotu ve soğanları temizleyip ince ince doğrayın. Taze yaprak yerine salamura yaprak kullanacaksanız suda bekletip tuzunu alın. Bakla ve buğdayın suyunu süzün. Bir kaseye alıp maydanoz, 1 soğan, dereotu, salçanın yarısı ve tuz ilavesiyle karıştırın. Hazırladığınız karışımı asma yapraklarının içine sarın Tencereye sarmaları dizin. Tuz ekip 2 bardak su ilave edin. Sarmaların üzerine porselen tabak kapatıp orta ateşte pişirin. Kalan soğanı sıvıyağda pembeleştirip kalan salçayı ekleyerek kavurun. 1 çay bardağı su ekleyip 3-4 dakika kaynatın ve karışımı tencereye ilave edin. Orta ateşte 30 dakika kadar pişirin. Geniş bir servis tabağına tencereyi ters çevirerek servis yapın. Afiyet olsun.