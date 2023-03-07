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Gündem Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu bombası! Akşener bunu duymasın
Gündem

Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu bombası! Akşener bunu duymasın

CHP'de geçmişte yaşananları hatırlatan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde ilk iş olarak Meral Akşener'i yetkisizleştireceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 11:30:00 - 2023-03-07 11:38:04
Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu bombası! Akşener bunu duymasın

Millet İttifakı'nda oldukça sancılı geçen adaylık sürecinin belirlenmesinde kriz çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek masadan kalktı. Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çağrı yaptı. İki belediye başkanı bu çağrıyı kabul etmeyince Akşener masaya geri döndü. Kılıçdaroğlu aday gösterilirken, iki belediye başkanının da uygun görüldüğü zaman Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı belirtildi.

Öte yandan, HDP de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vereceğini ve görüşmek istediğini açıkladı. HDP'yi masada istemeyen Akşener'in ise tutumu merak ediliyor.

"Kılıçdaroğlu Akşener'i yetkisizleştirecek"

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleşmesiyle ilgili değerlendirme yaptı. Baykal, "Kılıçdaroğlu'nun başkanlık koltuğuna yerleşince ilk iş olarak Akşener'i yetkisizleştireceğini" söyledi.
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KAYNAK: HABER7

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