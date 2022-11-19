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Siyaset Aslı Baykal'dan 'Hamburger'ci Kılıçdaroğlu'na olay gönderme! Bombalamaya devam ediyor
Siyaset

Aslı Baykal'dan 'Hamburger'ci Kılıçdaroğlu'na olay gönderme! Bombalamaya devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Aslı Baykal, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Baykal, Kılıçdaroğlu'na hamburger göndermesinde bulundu!

Yeniakit Publisher
2022-11-19 01:14:00 -
Aslı Baykal'dan 'Hamburger'ci Kılıçdaroğlu'na olay gönderme! Bombalamaya devam ediyor

CHP'den istifa eden Aslı Baykal, eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Türk milleti için özgürlük ve demokrasi istediğini belirten Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na isim vermeden yüklendi.

Kılıçdaroğlu'na gönderme

Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İngiltere'ye düzenlediği seyahatlerine göndermede bulunan Aslı Baykal, ''Özgürlükçü olmak için gayrı milli olmak zorunluluğu yoktur. Elbette özgürlükçü ve demokratım ve elbette milliyim. Benim çizdiğim siyasal model budur. Özgürlüğü ve demokrasiyi Türk milleti için istiyorum. Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil.'' ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

dodurğa

bir insan siyasi ortamı bukadar güzel analiz edebilir.Helal olsun..
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