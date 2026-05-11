Yeniakit Publisher
İlaç sayesinde 13 kişiyi kurtardı: Annem sayesinde hayatta kaldık!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İlaç sayesinde 13 kişiyi kurtardı: Annem sayesinde hayatta kaldık!

Adana'da elektrik kablolarından çıktığı iddia edilen yangında, ilaç kullandığı için uyumayan annenin yangını fark etmesi üzerine aile, son anda kurtuldu.

Adana'da korkutan yangın. Seyhan ilçesine bağlı Çaputçu Mahallesi'nde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, önce çadırda yangına neden oldu. Çadır yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan konteynerlere de sıçradı. Gece yarısı çıkan yangında 4 çadır ile 3 konteyner kullanılamaz hale geldi.

13 KİŞİYİ KURTARDI Yangın sırasında bölgede yaşayan 13 kişinin ölümden dönmesi ise anne Zehra Taş sayesinde oldu. Rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı ve uyuyamadığı öğrenilen anne Taş, duyduğu ses üzerine dışarı çıktığında alevleri fark etti. Çevredekilere bağırarak haber veren anne, içeride uyuyan aile bireylerinin dışarı çıkmasını sağladı.

"ANNEM SAYESİNDE HAYATTA KALDIK" Yangında eşyalarının tamamen yandığını söyleyen İsmail Taş, yaşadıkları korku dolu anları anlatarak, "Elektrik kablolarından kıvılcım çıkması sonucu çadırlarımız yandı.

Daha sonra yan tarafta bulunan konteynerler de yandı. Biz gece müdahale etmeye çalıştık. 4 çadır ve 3 konteyner yandı. Olay gece 12 civarında oldu. Ben uyuyordum, annem uyandırdı. Annem de uykuda olsaydı hepimiz giderdik. Annem ilaç kullandığı için geceleri uyuyamıyor. Her şeyde bir hayır var diyorum. Annemiz sayesinde hayatta kaldık." dedi.

"UYANIK OLMASAM HEPSİ GİDİYORDU" Alevleri ilk fark eden anne Zehra Taş ise, "Yangın çıktı, hiçbir şeyimiz kalmadı. İlaçlarımı içtim, uyumaya çalışıyordum. Bir ses duydum, baktığımda yangın çıkmıştı. Hepsi içerideydi. Ben uyanık olmasaydım hepsi gidiyordu." diye konuştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

