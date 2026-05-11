CHP'li belediyede ekmek vurgunu! Vatandaşın ekmeği üzerinden öyle bir şey yapmışlar ki...

Edirne Belediye Meclisi'nde "halk ekmek" uygulaması kapsamında yapılan alım süreciyle ilgili tartışma yaşandı.

AK Parti Grup Sözcüsü Celal Demir, Belediye Meclisi mayıs ayı birleşiminde yaptığı konuşmada, belediyenin geçen hafta yapılan zam öncesi halk ekmekte satılan ekmeği fırınlardan 7 liraya alıp belediyeye 3 lira karla satan bir şirket aracılığıyla temin ettiğini ileri sürdü.

Bunun "peşkeş" olduğunu iddia eden Demir, belediyenin iştiraki olan Ergene AŞ veya Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden doğrudan alım yapılabileceğini savundu.

''SOSYAL BELEDİYECİLİK BİRİLERİNE KOMİSYON VERMEK MİDİR?''

Neden aracıyla bu işlemin yapıldığını soran Demir, "Edirne Belediyesinin Ergene AŞ diye bir işletmesi var. Bu şirket üzerinden çok rahatlıkla bu fırınlardan direkt alım yapılabilir. Ekmek başına 3 lira komisyon verilerek günde yaklaşık 30 bin lira, ayda yaklaşık 1 milyon lira, yılda ise 11 milyon liraya yakın bir para şirkete aktarılıyor. Sosyal belediyecilik halkın ucuz ekmek yemesi için güzel ama sosyal belediyecilik birilerine komisyon vermek midir?" ifadelerini kullandı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ise konuyla ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılacağını belirtti.

Demir'in verdiği rakamların doğru olmadığını savunan Gencan, "Eğer bunu samimi duygularınızla soruyorsanız ve kafanızda bir soru işareti varsa bunu aydınlatmak bizim görevimizdir. Biz bununla ilgili size her türlü yazılı ve sözlü bilgilendirme yapacağız. Bu konuda içiniz rahat olsun." diye yanıtladı.