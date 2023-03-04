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Siyaset Aslı Baykal'dan 6'lı Masa'ya zehir zemberek sözler! Yerden yere vurdu
Siyaset

Aslı Baykal'dan 6'lı Masa'ya zehir zemberek sözler! Yerden yere vurdu

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 6'lı Masa'nın dağılmasına ilişkin, "Gayrı milli ittifak yumurta kapıya gelene dek milleti oyalayıp ortak Cumhurbaşkanı adayı bile çıkaramadan dağıldı gitti" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 16:42:00 -
Aslı Baykal'dan 6'lı Masa'ya zehir zemberek sözler! Yerden yere vurdu

Cumhurbaşkanlığı seçimine 2 ay kala Türkiye siyasetinde önemli gelişmeler yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kıskaca alındıklarını vurgulayarak 6'lı Masa'dan kalktı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sık sık eleştiren Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 6'lı Masa'da yaşanan kriz sonrası açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Baykal, "Bu ileriyi görememe ve ilkesizliği biz biliyorduk, Türkiye'nin de vakitlice görmesi hayırlı oldu belki de. İktidara alternatif bir program oluşturamayan, iktidar yıprandığı için kendiliğinden iktidar olacaklarını düşünen tek ortak söylemi Erdoğan gitsin olan gayrı milli ittifak yumurta kapıya gelene dek milleti oyalayıp ortak Cumhurbaşkanı adayı bile çıkaramadan dağıldı gitti. CHP'nin 13 yılını harcayan kurnazlık siyaseti ustaları Türkiye'nin de aylarını yıllarını heba ediyorlar" ifadelerini kullandı.


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Yorumlar

Ahmet Faruk

Saadetliler Aslı Baykal kadar delikanlı olsalar.
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