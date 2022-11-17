Aslı Baykal cevapladı! AK Parti'ye katılacak mı?
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'In kızı Aslı Baykal, AK Parti'ye katılacağı iddiasına cevap verdi.
Yeniakit.com.tr
Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla CHP'den ayrıldığını duyuran Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal Onedio'ya konuştu.
Baykal, AK Parti'ye katılacağı iddiasına cevap verdi.
"Hiçbir yere katıldığım yok"
Aslı Baykal, "Benim şu an yaptığım teorik bir çalışma. Hiçbir yere katıldığım yok." dedi.
"CHP gayri milli"
Aslı Baykal, "CHP'den neden ayrıldınız?" sorusuna, "CHP gay-ri milli bir pozisyona geldi, savruluyor." sözleri ile cevap vermişti.