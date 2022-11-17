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Siyaset Aslı Baykal cevapladı! AK Parti'ye katılacak mı?
Siyaset

Aslı Baykal cevapladı! AK Parti'ye katılacak mı?

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'In kızı Aslı Baykal, AK Parti'ye katılacağı iddiasına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 18:24:00 - 2022-11-17 19:26:19
Aslı Baykal cevapladı! AK Parti'ye katılacak mı?

 Yeniakit.com.tr 

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla CHP'den ayrıldığını duyuran Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal Onedio'ya konuştu.

Baykal, AK Parti'ye katılacağı iddiasına cevap verdi.

"Hiçbir yere katıldığım yok" 

Aslı Baykal, "Benim şu an yaptığım teorik bir çalışma. Hiçbir yere katıldığım yok." dedi.

"CHP gayri milli"

Aslı Baykal, "CHP'den neden ayrıldınız?" sorusuna, "CHP gay-ri milli bir pozisyona geldi, savruluyor." sözleri ile cevap vermişti.

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Yorumlar

bir

Bu zamana kadar iyi durmuş, Babasına yapılan o olaydan sonra.

;;;;;;;;;

Başkası olsa Babasına yapılan kaset kumpasından sonra bir dakika durmaz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
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