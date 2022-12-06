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Siyaset Aslı Baykal AK Parti'ye mi katılıyor? "Milli Safta duracağım!"
Siyaset

Aslı Baykal AK Parti'ye mi katılıyor? "Milli Safta duracağım!"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, AK Parti'ye katılıp katılmayacağı sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 23:42:00 -
Aslı Baykal AK Parti'ye mi katılıyor? "Milli Safta duracağım!"

 Yeniakit.com.tr 

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, AK Parti'ye geçip geçmeyeceğine cevap verdi.

Milli safta duracağını açıklayan Baykal, "Benim için esas olan Türkiye Cumhuriyet devleti ve milletimin esenliğidir. Bir milli-gayrımilli ayrışma olduğunda milli safta duracağım kesindir. Hiçbir siyasi partiyle bir angajmanım yoktur." dedi.

"Siyasal aksiyon alacağım zaman duyururum"

Baykal, yürüttüğü çalışmalarını şöyle anlattı:

Şu anda Ankara’da bir bağımsız düşünce kuruluşunda çalışmalarımı sürdürüyorum. Tam bağımsız ve her türlü düşünceye açık bir kuruluştur. Bir siyasal aksiyon alacağım zaman duyururum.

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