Aslan'ın, Muhammed kararı belli oldu
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un bir hayli gerisine düşen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bonservisi Zamalek'te bulunan Mustafa Muhammed'le ilgili kararını verdi.
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un bir hayli gerisine düşen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bonservisi Zamalek'te bulunan Mustafa Muhammed'le ilgili kararını verdi.
Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından tüm transfer politikası değişti. Gözler, golcü konusunda yapılacak hamleye çevrildi.
Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda ilk hedef Aslan'ın formasını kiralık olarak giyen Muhammed'in bonservisini almak olacak.
1.5 yıllığına kiralanan Mısırlı yıldızın kulübü Zamalek ile bu hafta yeniden masaya oturulacak.
Muhammed bu sezon 26 maçta 5 gol, bir asist yaptı.