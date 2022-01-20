Aslan'da bir devir sona eriyor
Galatasaray'da Domenec Torrent'in takımın başına getirilmesinin ardından yapılanma sürüyor. Sportif Direktör olarak da Luis Campos'la anlaşma aşamasına gelen sarı-kırmızılılar, kaptan Arda Turan için de sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'da Domenec Torrent'in takımın başına getirilmesinin ardından yapılanma sürüyor. Sportif Direktör olarak da Luis Campos'la anlaşma aşamasına gelen sarı-kırmızılılar, kaptan Arda Turan için de sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Başkan Burak Elmas'ın yıllarca İspanya'da forma giyen ve Torrent'le iletişim problemi yaşamayan Turan'ın sezon sonunda futbolu bırakarak teknik heyete dahil olmasını istiyor.
Galatasaray Yönetimi, İspanyol teknik heyeti kulübede tamamlayacak Türk isim konusunda ise Arda Turan'da karar kıldı. 7 yıl La Liga'da top koşturan Arda, İspanyolca biliyor ve yeni hocalarıyla iletişim problemi yaşamıyor.
TEKNİK HEYETE KATILMASI İSTENECEK
Başkan Burak Elmas, sezon sonu sözleşmesi bitecek 35 yaşındaki oyuncudan Galatasaray'da devam etmesini isteyecek ve yardımcı antrenör olarak teknik heyete katılması önerisinde bulunacak.