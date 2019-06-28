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Aslanapa’da Macar Fiği Tarla Günü etkinliği

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde ’’Macar Fiği Birlikte Üretim Projesi” kapsamında Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Macar Fiği Tarla Günü etkinliği düzenlendi.

28 Haziran 2019 Cuma 09:04
Aslanapa’da Macar Fiği Tarla Günü etkinliği

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde ’’Macar Fiği Birlikte Üretim Projesi” kapsamında Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Macar Fiği Tarla Günü etkinliği düzenlendi.


Aslanapa ilçesi Çamırdık Köyü’nde düzenlenen etkinliğe, Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, Çamırdık Köyü Muhtarı Yılmaz Bayhan, bazı daire müdürleri ile çiftçiler katıldı.


Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle 66 çiftçiye 7 bin 200 kilogram tohum dağıtıldığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, ’’43 bin 200 TL bütçe kullanılarak 900 dekar alanda ekim gerçekleşti, proje çiftçilere 350 bin TL katma değer sağlayacak’’ dedi.


İl Genel Meclisi tarafından 2019 yılında tarıma 1 milyon 222 bin TL bütçe ayrıldığını paylaşan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Aslanapa’da iki büyük projenin hayata geçirildiğini aktardı.


Üretimin önemine dikkat çeken Vali Dr. Ömer Toraman, fiğ ekimiyle birlikte nadasa bırakılan alanların azaldığını, toplulaştırma çalışmalarında ciddi mesafeler kat edildiğini kaydetti.


Rekoltede artış beklendiğini belirten Vali Dr. Ömer Toraman, “Çiftçimiz inşallah emeğinin karşılığını ziyadesiyle alacak. Projenin hayata geçirilmesinde başta kurumlar olmak üzere çiftçilere ve eşlerine teşekkür ediyorum. Siz talep etmez, projeyi hayata geçirmezseniz bu tabloyla karşılaşamayız. Projelerin hayata geçmesindeki katkınız her şeyin üstünde. Proje sahalarımızı daha da geliştireceğiz. İl Özel İdaresi vatandaşımızın menfaatine olan her işte bütün gücüyle gayret göstermeye hazır. Nadasa bırakılan alanları bu projelerle daraltmamız, toprağımızı ekmemiz lazım. Ne kadar çok üretirsek o kadar refahımız artacak” diye konuştu.


Katılım belgesi takdimi, Macar Fiği proje alanının gezilmesiyle devam eden etkinlik, verim ilanının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:04
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