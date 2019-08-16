0553 313 94 23

Aslanapa’da arpa ve buğdayda rekolte çok düşük gerçekleşti

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde son yılların en düşük verimli hasat döneminin yaşandığı bildirildi.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:06
Aslanapa’da arpa ve buğdayda rekolte çok düşük gerçekleşti

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde son yılların en düşük verimli hasat döneminin yaşandığı bildirildi.


Aslanapa ve çevre ilçelerde 6 yıldır biçerdöver işi ile uğraştığını belirten Emre Sayın, "Kütahya bu yıl hasattaverimin en az olduğu bölgelerden bir tanesi. ÖzellikleAslanapa ilçesinde mahsül bu yıl çok zayıf. Çiftçiye zararı çok fazla. Biçtiğim buğday, arpa biçer, mazot, gübre parasını karşılamıyor. 28 gündür burada biçim yapıyoruz. Ben bir biçerdöverci olarak çiftçiye üzülüyorum. Çünkü ekilen mahsul çiftçiyi çok zarara uğratıyor. Bizimde zararımız çok fazla, mazot ücreti çok pahalı’’ dedi.


Mayıs ayında hasada başladığını belirten Sayın, " Biz ilk olarak sıcak yerlerde biçime başlıyoruz. Son sezon Kütahya oluyor. Buradan sonra Konya ve çevrelerinde mısır, rezene, ayçiçeği hasadına başlayacağız. Hasadımız farklı illerde ocak ayına kadar farklı mahsul biçimi ile devam ediyor’’ diye konuştu.


’’Rekolte çok düşük seviyede’’


Rekoltenin düşük seviyede olduğunu bildirenAslanapaBezirgan köyü Muhtarı Resul Baydar, " Bu yıl buğday ve arpada rekolte orta seviyede demek isterdim ama çok düşük. Samanlar çok az çıkıyor. İki üç tarladan bir romörk saman çıkmıyor. Bugün hasadımız çok şükür köyümüzde sona ermiş durumda. Artık un öğütme ve tarla sürme işleri başlayacak. Çıkan ürüne de şükür hiç olmamasından daha iyidir. Ama çiftçinin zararı çok "ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emet’te Kaplıcalar Caddesi yeni yüzüyle hizmette
    1. Emet’te Kaplıcalar Caddesi yeni..
    2. Medipol Başakşehir'e MHK'den..
    3. Milli gözlem uydusu RASAT 8 yaşında
    4. Azmiyle engelleri aştı
    5. ŞSM’de açık hava konseri
    6. Esed rejimi ve Rusya'nın Kurban..
    7. İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik..
    8. Üniversite elektronik kayıt nasıl..
    9. "Tüp mide ameliyatı"yla zayıflayıp..
    10. Ganalı yıldız Attamah Rizespor'da
    11. (Özel) Ege’de düzensiz göçmen sayısı..
    12. Saklı Şelaleye yürüyüş yolu
    13. GAÜN’den ayakkabı üreticilerine dev..
    14. Doğan: “Akdeniz Meyve Sineği ile..
    15. Kaspersky'nin yeni teknolojisi şüpheli..
    16. Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale..
    17. Federer, Cincinnati Masters'ta elendi
    18. Hayat Ağacı’na 742 hisse
    19. Antalya'da el frenini çekip ‘devletten..
    20. "ABD'nin Hizbullah'a yönelik yaptırım..
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor