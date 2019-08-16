Aslanapa’da arpa ve buğdayda rekolte çok düşük gerçekleşti

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde son yılların en düşük verimli hasat döneminin yaşandığı bildirildi.

Aslanapa ve çevre ilçelerde 6 yıldır biçerdöver işi ile uğraştığını belirten Emre Sayın, "Kütahya bu yıl hasattaverimin en az olduğu bölgelerden bir tanesi. ÖzellikleAslanapa ilçesinde mahsül bu yıl çok zayıf. Çiftçiye zararı çok fazla. Biçtiğim buğday, arpa biçer, mazot, gübre parasını karşılamıyor. 28 gündür burada biçim yapıyoruz. Ben bir biçerdöverci olarak çiftçiye üzülüyorum. Çünkü ekilen mahsul çiftçiyi çok zarara uğratıyor. Bizimde zararımız çok fazla, mazot ücreti çok pahalı’’ dedi.

Mayıs ayında hasada başladığını belirten Sayın, " Biz ilk olarak sıcak yerlerde biçime başlıyoruz. Son sezon Kütahya oluyor. Buradan sonra Konya ve çevrelerinde mısır, rezene, ayçiçeği hasadına başlayacağız. Hasadımız farklı illerde ocak ayına kadar farklı mahsul biçimi ile devam ediyor’’ diye konuştu.

’’Rekolte çok düşük seviyede’’

Rekoltenin düşük seviyede olduğunu bildirenAslanapaBezirgan köyü Muhtarı Resul Baydar, " Bu yıl buğday ve arpada rekolte orta seviyede demek isterdim ama çok düşük. Samanlar çok az çıkıyor. İki üç tarladan bir romörk saman çıkmıyor. Bugün hasadımız çok şükür köyümüzde sona ermiş durumda. Artık un öğütme ve tarla sürme işleri başlayacak. Çıkan ürüne de şükür hiç olmamasından daha iyidir. Ama çiftçinin zararı çok "ifadelerini kullandı.